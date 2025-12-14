Dom, 14 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo13/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CHILE

Urnas fecharam e começa a contagem dos votos na corrida presidencial no Chile

Cerca de 15,7 milhões de eleitores estavam aptos a votar neste segundo turno

Reportar Erro
Jara e Kast disputaram 2&ordm; turno presidencial no ChileJara e Kast disputaram 2º turno presidencial no Chile - Foto: Rodrigo Arangua/AFP

As urnas fecharam neste domingo, 14, no Chile e as autoridades eleitorais começaram a apuração dos votos no segundo turno da eleição presidencial entre a comunista Jeannette Jara e o candidato de extrema-direita José Antonio Kast.

Segundo o Serviço Eleitoral, os resultados da eleição serão anunciados nesta noite.

Leia também

• Aplicativo envia mensagens não autorizadas pró-Kast e tumultua pleito nas eleições do Chile

• Começa eleição para presidente no Chile com extrema direita como favorita

• Onda de criminalidade impulsiona ultradirestista à presidência do Chile

Kast, fundador do Partido Republicano e favorito nas pesquisas, prometeu um "governo de emergência" para combater o crime organizado, enquanto Jara busca dar continuidade às políticas do presidente cessante Gabriel Boric, em cujo governo atuou como ministra do Trabalho.

Cerca de 15,7 milhões de eleitores estavam aptos a votar neste segundo turno, em que o voto é obrigatório e haverá penalidades para quem não votar.

*Fonte: Associated Press.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter