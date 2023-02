A- A+

Carnaval Urologista alerta para malefícios da pouca ingestão de água no Carnaval; confira dicas Um outro ponto importante com relação ao cuidado à saúde durante a Festa Momesca é o uso de preservativos que previnem contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

Atrás de blocos e trios elétricos e em um sol escaldante, muitas pessoas esquecem de um cuidado básico: tomar água. A desidratação, que ocorre de forma mais rápida devido às temperaturas elevadas, pode levar a formação de cálculos urinários, as famosas pedras nos rins. Mesmo que o folião esteja ingerindo bebida alcoólica, é importante que seja alternada com uma grande quantidade de água.

“É nessas grandes festas tem se o hábito, o costume de exceder um pouco, principalmente das bebidas alcoólicas, e as pessoas parecem perder um pouco o limite e nesse momento terminam esquecendo alguns cuidados básicos de prevenção à saúde. E a gente tem que alertar a população que esses riscos existem, e quanto mais se expõe, maiores são os riscos”, afirmou o médico urologista Antônio César Cruz.

Beber água é importante

Segundo o médico, as consequências da falta de ingestão de água não acontecem somente durante o Carnaval, mas também no futuro.

“A gente sabe que o Carnaval costuma acontecer muitas festas durante o dia e com o sol muito quente, então as temperaturas elevadas fazem o ser humano se desidratar com muita facilidade. Então é importante cuidar da hidratação porque além da própria desidratação momentânea, facilita a absorção do álcool, então o ponto mais alto do consumo de alto que seria a embriaguez se torna mais fácil e a pessoa se torna mais vulnerável a isso”, pontuou Antônio.

Prevenção contra as ISTs e doenças virais

Um outro ponto importante com relação ao cuidado à saúde durante a Festa Momesca é o uso de preservativos que previnem contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como o HIV e a Sífilis. É importante que o folião esteja atento e não deixe de levar para a folia um item tão essencial.

“A gente sabe que o preservativo evita o contágio de muitas Doenças Sexualmente Transmissíveis. Mas não é apenas o uso do preservativo, tem que saber com quem você vai estar, como você vai se comportar numa relação sexual para se proteger. A gente sabe que o uso do preservativo vai proteger contra algumas doenças, mas nem todas elas”, disse o urologista.

O médico alerta, também, que a Covid-19 ainda está presente, e no Carnaval pode se proliferar de diversas formas, como o contato através do beijo, que pode transmitir infecções principalmente virais.

Médico urologista Antônio César Cruz. Foto: Divulgação

Infecção urinária

Ir menos ao banheiro, beber pouca água e ter relações sexuais sem preservativo são fatores que podem causar infecção urinária, conhecida como cistite, principalmente nas mulheres. A ingestão de água é uma das formas de se prevenir contra a doença.

“Tudo isso vai favorecer o aparecimento de infecções principalmente nas mulheres que têm uma anatomia desfavorável para essas infecções. A uretra da mulher é muito curta, então facilmente as bactérias que são normais na região da vagina sobem para a bexiga facilitando a contaminação e consequentemente a infecção urinária. A ingestão de bastante água é uma das formas de se proteger contra a doença”, reiterou o médico.

Veja também

São Paulo Presidente Lula irá ao litoral norte de São Paulo neste domingo