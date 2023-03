Urologistas criam categorias para tamanho de pênis: "abordagem cirúrgica pode ser diferente"

A- A+

Um novo estudo científico analisou de que maneira o tamanho do pênis pode incluir uma pessoa em duas categorias: os "growers" ou "showers". A tradução literal ("produtores" e "chuveiros") pode não fazer muito sentido, mas o significado é simples: o primeiro é quando o órgão não parece grande a princípio, mas, quando ereto, cresce uma quantidade impressionante. Já o segundo é aquele que não apresenta tanta diferença de tamanho entre os dois estados.

Profissionais de três hospitais e uma clínica em Madri realizaram exames em 225 homens em estados mais "flácidos" e eretos. Eles esperavam encontrar fatores que pudessem prever se as pessoas conseguem ser encaixadas em uma dessas categorias, o que poderia ser usado para ajudar a tomar decisões cirúrgicas. Os resultados da pesquisa serão apresentados nesta terça-feira no Congresso da Associação Europeia de Urologista, em Milão.

"É importante ser capaz de prever se um paciente é um 'grower' ou 'shower' porque, quando os vemos, eles geralmente estão flácidos. Mas, se eles crescem muito quando têm uma ereção, isso pode significar que precisam de uma abordagem cirúrgica diferente de alguém com um órgão que não cresce muito", disse o urologista Manuel Alonso-Isa, que liderou a pesquisa.

Ao examinar os dados, a extensão do crescimento do pênis seguiu um padrão — e foi justamente isso que permitiu com que eles definissem os parâmetros de cada categoria. Os estudiosos descobriram, por exemplo, que os "growers" são aqueles cujo pênis aumenta de tamanho em mais de 56% quando ereto. Já os "showers" são aqueles com aumento inferior a 31%.

A maioria dos homens no estudo, no entanto, caiu em uma "zona cinzenta" entre as duas categorias. Apenas 24% dos homens eram "growers", enquanto 25% foram classificados como "showers". Até o momento, os pesquisadores não encontraram correlações entre idade, peso, tabagismo e o tamanho do pênis.

Em fevereiro, outro estudo, desta vez realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, intrigou diversas pessoas ao mostrar que média do comprimento de um pênis ereto aumentou em 24% nos últimos 29 anos, passando de 12,27, em 1992, para 15,23, em 2021. Os responsáveis analisaram 75 estudos, com mais de 55 mil participantes, para chegar aos resultados.

Veja também

saúde Cientistas descobrem mecanismo para desarmar 'bomba-relógio' que causa metástase após câncer de mama