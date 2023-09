Ursa acompanhada de filhotes é morta a tiros em vilarejo na Itália; caso gera revolta 

A- A+

Acompanhada dos seus filhotes, uma ursa foi morta a tiros em um vilarejo na cidade de San Benedetto dei Marsi, na Itália. A morte do animal causou revolta de populares no país europeu.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (31). A ursa era conhecida como “Amarena” ("cereja preta"), uma homenagem à fruta da qual se alimentava.

Em vídeo, o animal estava acompanhado dos dois filhotes e não estava atacando. Após o ocorrido, os pequenos ursos ficaram abandonados.

Ainda não foi esclarecido o motivo do animal ser baleado, mas caçar ursos é proibido por lei no país italiano.

O que dizem as autoridades

O ataque ao animal foi condenado por grupos e políticos de defesa dos direitos dos animais na Itália. O suposto atirador já foi identificado pelas autoridades.

Ursos pardos no local

O Parque Nacional de Abruzzo, Lácio e Molise abriga cerca de 50 ursos pardos, espécie encontrada no centro da Itália.



O assunto sobre o assassinato do animal levou adiante um debate sobre um caso ocorrido em abril, no qual um urso matou acabou matando um corredor de 26 anos no norte do país.

O falecimento do rapaz levantou uma batalha na justiça entre autoridades locais, que desejam matar o animal. Mas, os ambientalistas discordam e defendem a vida do animal.

