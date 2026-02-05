Ursinho Bonzinho do Rosarinho celebra carnaval em família com frevo e homenagens, neste sábado (7)
Terceira edição do bloco homenageia Padre Fábio Potiguar e Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação
O bairro do Rosarinho é palco, neste sábado (7), a partir das 16h, de mais uma edição do Ursinho Bonzinho do Rosarinho, um bloco de carnaval voltado para famílias e crianças, se consolidando como uma das folias mais afetivas do Recife.
Criado a partir da iniciativa da psicóloga Ana Cristina Fonseca e do sociólogo Irageu Fonseca, o bloquinho nasceu de uma história familiar de homenagem a neta Sofia.
Uma mudança de endereço dos pais de Sofia foi transformada em poesia, música e carnaval, ganhando as ruas com uma proposta acolhedora, comunitária e cheia de tradição.
Em sua terceira edição, o Ursinho Bonzinho presta homenagem ao Padre Fábio Potiguar e à ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, que participa da saída do bloco.
Com o apoio dos pais de Sophia, familiares, amigos, músicos e colaboradores, o bloco ganhou identidade visual, camisa, estandarte — confeccionado por artesãs do projeto social Semear, do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), além de música própria, gravada em estúdio especialmente para o bloquinho.
No ano passado, em sua segunda edição, o bloquinho homenageou o pediatra e compositor Fernando Azevedo — conhecido por sua atuação no Galo da Madrugada — e a escritora, poeta e vereadora Cida Pedrosa. Fernando Azevedo também compôs e gravou um novo hino para o bloco.