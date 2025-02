A- A+

CARNAVAL Ursinho Bonzinho do Rosarinho: conheça bloco que sairá nas ruas do Recife neste sábado (8) Bloquinho fará homenagem para personalidades da cultura pernambucana

Fundado há dois anos, o bloco Ursinho Bonzinho do Rosarinho surgiu de uma história criada pelos avós Ana Cristina e Irageu Fonsêca, para a menina Sophia, que ainda era recém-nascida.

Sophia morava no bairro da Torre e se mudou com seus pais para o Bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, no ano de 2023.

Essa mudança, contada pelos avós, se tornou uma construção criativo para o bloquinho de Carnaval.

Destinado a alegrar as crianças, a agremiação ganhou as ruas do bairro em fevereiro de 2024. Com uma orquestra animada e um ursinho, que fazia parte da decoração do quarto de Sophia, virando o tema do bloco.

Neste ano, o bloquinho vai homenagear grandes figuras conhecidas da cultura pernambucana: o pediatra, cantor e compositor Fernando Azevedo – autor de músicas como “Frevo do Galo” do Galo da Madrugada – e a poetisa e vereadora, Cida Pedrosa.

A agremiação, que ganhou muitos entusiastas em apenas dois anos, já possui dois frevos gravados para Sophia.

O cantor e compositor Ezequiel Almeida, junto ao vovô escritor Irageu Fonsêca, compôs uma música para a menina. O outro frevo foi um presente do cantor, compositor e pediatra Fernando Azevedo.

O Bloco "Urso Bonzinho do Rosarinho" sairá no próximo sábado (8), na rua Caio Pereira, esquina com Av. Santos Dumont, no Rosarinho, às 16h.



