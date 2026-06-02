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Ásia

Urso ataca e fere quatro pessoas no Japão

Relatório indicou que um dos indivíduos atacados ficou gravemente ferido, enquanto os demais sofreram apenas ferimentos leves

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Urso invade área residencial em Fukushima, fere quatro pessoas e reacende alerta sobre avanço de animaisUrso invade área residencial em Fukushima, fere quatro pessoas e reacende alerta sobre avanço de animais - Foto: Reprodução/Internet

Um urso atacou quatro pessoas, nesta terça-feira (2), em duas fábricas e uma área residencial em Fukushima, no norte do Japão, segundo relatos da polícia e da mídia local.

No ano passado, um recorde de 13 pessoas morreram em ataques destes animais no arquipélago asiático, onde os avistamentos aumentaram à medida que os ursos emergem da hibernação famintos.

“Um incidente envolveu ferimentos a pessoas relacionadas a um urso (...) ocorreu na cidade de Fukushima, deixando quatro feridos”, afirmou a polícia da Prefeitura em um comunicado.

O animal foi avistado pela primeira vez em uma fábrica de autopeças, o que gerou um chamado de emergência no qual foi relatado que "funcionários tinham sido mordidos", informou o jornal Yomiuri Shimbun, citando autoridades da polícia e do Corpo de Bombeiros.

À medida que o urso transacionou em sua investigação, outras duas pessoas ficaram feridas, uma em uma área residencial e a outra nas instalações de um fabricante de eletrônicos nas proximidades, inspiradas no jornal.

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O relatório indicou que um dos indivíduos atacados ficou gravemente ferido, enquanto os demais sofreram apenas ferimentos leves.

No último ano fiscal, encerrado em março, as observações de ursos em todo o Japão ultrapassaram 50.000, mais do que o dobro do registro anterior, previsto dois anos antes, segundos dados oficiais.

Os animais foram avistados entrando em residências, rondando escolas e causando tumulto em supermercados e cidades turísticas, quase que diariamente.

De acordo com a mídia local, as observações registradas voltaram a ser registradas este ano à medida que os ursos emergem de sua hibernação de inverno.

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