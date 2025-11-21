A- A+

acidente Urso ataca grupo escolar e deixa 11 feridos no Canadá O incidente ocorreu na tarde de quinta-feira em uma trilha, cerca de 700 quilômetros a noroeste de Vancouver

Pelo menos 11 pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas quando um urso atacou um grupo escolar na quinta-feira (20) em uma área rural da Colúmbia Britânica, no oeste do Canadá, informaram meios de comunicação locais.

Dois dos feridos se encontram em estado crítico e outros dois sofreram ferimentos graves, segundo a agência de notícias Canadian Press. Os serviços de emergência não especificaram a idade das vítimas.

O incidente ocorreu na tarde de quinta-feira em uma trilha na região de Bella Coola, cerca de 700 quilômetros a noroeste de Vancouver.

Veronica Schooner, mãe de uma criança de 10 anos, disse à Canadian Press que seu filho esteve tão próximo do animal que chegou a "sentir sua pelagem", antes de sair "correndo para salvar sua vida".

Um dos professores que acompanhava o grupo "deu tudo de si" ao tentar intervir e precisou ser retirado do local de helicóptero, acrescentou Schooner.

Os serviços de emergência da nação Nuxalk, povo indígena que administra o território, mencionaram um "urso agressivo", que ainda não havia sido capturado até a noite de quinta-feira.

Os Nuxalk fizeram um apelo nas redes sociais para que se tenha precaução e pediram à população que não saísse e evitasse a rodovia.

"Estamos devastados pelas pessoas e famílias afetadas pelo incidente com o urso. Todos os envolvidos estão recebendo apoio médico e nossa prioridade é garantir sua segurança", declarou o chefe da nação Nuxalk, Samuel Schooner, em comunicado.

"É difícil encontrar palavras nestes momentos tão difíceis", afirmou no Facebook a escola Acwsalcta, o centro de estudos onde estudavam os alunos atacados.

Os ursos costumam ser muito agressivos nesta época do ano, pois procuram aumentar suas reservas de gordura antes da hibernação.

