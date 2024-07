Ursula Von der Leyen renova mandato como chefe da Comissão Europeia

A- A+

Os eurodeputados concordaram nesta quinta-feira (18) com um segundo mandato de cinco anos para Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia, o braço Executivo do bloco dos 27, no final de uma votação em Estrasburgo, no leste da França.

Nessa votação secreta, a alemã Von der Leyen obteve um total de 401 votos a favor, 284 contra, 15 abstenções e sete votos nulos.

