Uruguai declara emergência agrícola após temporais na região de fronteira com o RS

A- A+

O governo do Uruguai declarou emergência agrícola devido ao excesso de chuva em dois departamentos que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul, enquanto mais de 2.800 pessoas permanecem deslocadas de suas casas devido a inundações decorrentes das chuvas intensas nos últimos dois meses.

O Sistema Nacional de Emergência (Sinae), que iniciou a avaliação diária da situação das cheias no dia 07 de maio, reportou na quarta-feira 2.861 deslocados em todo o território nacional, dos quais 412 foram evacuados para centros de acolhimento e 2.449 refugiaram-se em casas de familiares ou amigos.

“A situação geral mantém-se estável, os cursos de água continuam a baixar o seu nível e o número de deslocados diminuiu ligeiramente”, indicou o Sinae.

A grande maioria dos deslocados está em Paysandú, Salto e Artigas, departamentos da costa oeste do país afetados pelo transbordamento do rio Uruguai. O Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) informou que a emergência agrícola para os departamentos de Rocha e Treinta y Tres, no leste do país, vigorará por 120 dias e permitirá a ativação de fundos nacionais para ajudar produtores dos setores agrícola, pecuário e laticínios.

O MGAP tomou a decisão poucos meses após o fim de outra emergência agrícola, mas devido à falta de água. A medida de déficit hídrico vigorou em todo o território nacional de outubro de 2022 a dezembro de 2023.

Entre 2020 e 2023, o Uruguai sofreu uma seca intensa que levou à declaração de quatro emergências agrícolas. Segundo estimativas oficiais, os danos e perdas diretas no setor agrícola ultrapassaram a marca de R$ 9,7 bilhões.

Veja também

EUA Familiares de vítimas de ataque a escola do Texas serão indenizados em R$ 10 milhões