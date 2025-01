Uruguai, um dos países do mundo que não registrou temperatura recorde em 2024

A- A+

Um inverno mais frio do que o normal, várias semanas de chuva seguidas, fortes rajadas de vento e um verão que demorou a chegar. Com um clima particularmente instável, o Uruguai estava entre os países do mundo que não registraram temperaturas recordes em 2024.

Conforme previsto para meses e confirmado para temperaturas até 31 de dezembro de 2024, o ano passado foi o mais quente já registrado desde o início das estatísticas em 1850, confirmou o observatório europeu Copernicus nesta sexta-feira (10).

No entanto, em algumas partes do globo, o aquecimento global foi compensado por breves períodos de frio extremo durante o ano.

No pequeno país sul-americano, a temperatura aumentou +0,26 graus Celsius em relação à linha de base 1991-2020 e a média anual foi de 18,1 graus Celsius, disse à AFP o meteorologista Mario Bidegain, do Instituto Meteorológico do Uruguai.

A razão, segundo o especialista, está no “frio quase histórico” em julho e agosto, “o coração do inverno austral”, quando foram registrados “quase dois graus abaixo do normal”.

O ano mais quente desde 1980 foi 2017, com 18,8°C. De acordo com os cálculos de Bidegain, 2024 ficou em oitavo lugar.

As temperaturas relativamente moderadas do Uruguai em 2024 demonstram a variabilidade climática. O aquecimento global não é uniforme e não impede anos mais frios depois de anos mais quentes.

A tendência de longo prazo no Uruguai é clara: a temperatura média no último século aumentou em mais de 1,3°C.



“Sem controle”

O meteorologista Juan Luis Pérez, diretor da empresa de pesquisa Nimbus, destacou como parte do “padrão de comportamento” da mudança climática o “aumento significativo de fenômenos severos” na região do Rio da Prata, tanto em quantidade quanto em qualidade.

“Eles quase dobraram e se tornaram mais intensos”, disse Perez.

No terraço ao ar livre no 11º andar do Palácio Salvo, um edifício emblemático da capital Montevidéu, onde são realizadas visitas guiadas, várias vezes durante o inverno o passeio teve de ser suspenso devido ao mau tempo.

“Choveu muito mais”, disse María Eugenia Borro, uma das guias do edifício. No guichê de entradas, sua colega Emeli Ferrer se lembra de um grupo de turistas europeus que não esperavam que o Uruguai “fosse tão frio no inverno”.

Para o meteorologista Pérez, “o clima está mais fora de controle”. Mesmo com mais e melhor tecnologia, “os modelos com três ou quatro dias de antecedência não são mais tão confiáveis como eram há alguns anos”, advertiu.

