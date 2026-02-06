A- A+

SAÚDE Usar fio dental regularmente pode reduzir demência, sugere análise Pesquisador diz que hábito de higiene pode ser adotado como uma estratégia "adicional" de cuidado

Uma pesquisa apresentada na International Stroke Conference, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, sugere uma curiosa relação entre usar fio dental regularmente (a pesquisa considera como "regularidade" o uso do item ao menos uma vez na semana) e uma menor chance de ter demência em anos seguintes.

A análise foi rapidamente apresentada por Souvik Sen, professor de neurologia da Universidade da Carolina do Sul. A pesquisa de Sen é um recorte feito em indicadores de um grande estudo chamado ARIC (Risco de aterosclerose em comunidades) que acompanha adultos com idades entre 45 e 65 anos nos Estados Unidos desde 1987. A pesquisa avalia o estilo de vida e doenças encaradas por esses adultos ao longo de décadas, sobretudo os problemas cardíacos.

No recorte apresentado pelo professor Souvik Sen, houve uma análise de 1996 a 2021, considerando um total de 9,7 mil pessoas. Ao fim de 25 anos de avaliação, diz a análise, o volume de pessoas com demência era de 50% no grupo que usava fio dental contra 57% do grupo que não utilizava o item. O mesmo contraste não foi encontrado ao avaliar grupos que escovavam (ou não escovavam) os dentes regularmente.





A apresentação foi acompanhada com certa curiosidade por outros especialistas que questionaram se o declínio na cognição não seria, justamente, o motivo pelo qual aquelas pessoas usariam menos fio dental. O professor Souvik Sen disse que é possível que isso ocorra, mas que a análise de quem utilizava o fio dental, ou não, foi feita antes do diagnóstico da demência. O que reforçaria que utilizar fio dental poderia performar como um aspecto de prevenção do problema de saúde futuro.

Em análises anteriores feitas com o mesmo banco de dados, nas quais atrelou o uso de fio dental à redução de AVCs, o pesquisador alegou que a prática reduziria o risco de periodontite. Trata-se de uma infecção que poderia, segundo o especialista, influenciar na saúde do cérebro.

A avaliação foi apresentada de forma preliminar e, portanto, não está publicada na íntegra nem tem revisão por pares.

*A repórter viajou para o International Stroke Conference, ligado à Associação Americana do Coração, a convite da Bayer.

Veja também