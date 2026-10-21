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CONTEÚDO DE MARCA USDT lidera com folga o mercado cripto no Brasil, mostram dados da Receita Dados da Receita mostram por que o USDT virou o criptoativo mais usado no Brasil e como a stablecoin entra na rotina de empresas e pessoas

Quando se fala em criptomoeda, a cabeça vai direto para o bitcoin. Os números da Receita Federal contam outra história. O ativo digital mais movimentado no Brasil, de longe, é uma moeda que não sobe nem desce: o USDT, stablecoin que vale sempre perto de um dólar.

O interesse é prático. Empresas e pessoas físicas usam o ativo como um dólar digital e, na hora de pagar as contas, precisam trazer o saldo para a moeda local. A conversão de usdt para real pode ser simulada na página de preços da Binance, que mostra a cotação da stablecoin ao vivo, um conversor e o volume negociado nas últimas 24 horas.

E o tamanho desse movimento surpreende até gente do setor.

O que os dados da Receita mostram?

Mostram um domínio difícil de contestar. Segundo nota publicada pela Receita Federal em julho de 2026, as stablecoins responderam por cerca de 80% do volume de criptoativos declarado no país em 2025. Dentro desse grupo, o USDT ficou com 88,7% de tudo o que foi movimentado desde 2019. Em valores, algo em torno de R$ 1 trilhão.

Vale a comparação com o ponto de partida. Em 2019, as stablecoins eram 3,5% do volume declarado. Uma fatia de rodapé.

O primeiro semestre de 2026 manteve o ritmo. Os dados abertos do Fisco apontam R$ 283,1 bilhões em operações com criptoativos entre janeiro e junho, recorde para o período, e o USDT sozinho respondeu por R$ 199,5 bilhões. Sete em cada dez reais.

Por que uma moeda que não valoriza movimenta tanto?

Justamente por isso. Ninguém compra USDT esperando lucrar com a cotação. A graça está na estabilidade: cada unidade acompanha o dólar, e a transferência chega em minutos, a qualquer hora, inclusive no domingo à noite.

Isso resolve um problema antigo das empresas que lidam com o exterior. Remessa bancária internacional tem horário, tem tarifa e pode levar dias. A stablecoin encurta o caminho. Um importador paga o fornecedor na Ásia numa tarde de sexta, um prestador de serviços recebe do cliente americano sem esperar a compensação, e nenhum dos dois depende do expediente do banco.

Há também o uso como proteção. Guardar parte do caixa num ativo atrelado ao dólar é um jeito simples de se resguardar da variação do câmbio, sem abrir conta fora do país.

O que isso tem a ver com Pernambuco?

Muito. O estado vive de vender para fora. Pernambuco lidera a exportação de frutas no Brasil e respondeu por mais da metade dos embarques nacionais de manga em 2025, com receita de US$ 335,1 milhões só nesse produto. A uva do Vale do São Francisco segue o mesmo caminho, quase toda embarcada por Suape.

Receita em dólar, despesa em real. Todo produtor do Vale conhece essa conta e sabe quanto o dia da conversão pesa no resultado da safra. Uma cooperativa de Petrolina que embarca manga para a Holanda, por exemplo, só recebe semanas depois de o contêiner sair de Suape. Nesse intervalo o dólar pode andar vinte centavos para um lado ou para o outro. Não é detalhe: numa carga grande, vinte centavos são a margem do mês. O crescimento das stablecoins mostra que parte das empresas brasileiras passou a ter mais uma rota para fazer essa travessia, ao lado do câmbio bancário tradicional.

Como funciona a conversão para reais?

O caminho é curto. O USDT entra na conta da corretora, o usuário vende o saldo no par com o real e recebe o valor em moeda nacional, que pode sair por Pix no mesmo dia.

A cotação segue de perto a do dólar comercial, com pequenas diferenças. Como o mercado de criptoativos não fecha, o preço do USDT em reais continua se mexendo à noite e no fim de semana, quando o câmbio oficial está parado. Na segunda-feira, os dois voltam a se encontrar. Uma venda feita de madrugada, portanto, já embute a expectativa do mercado para a abertura.

Convém olhar três coisas antes de converter. A cotação do momento, claro. A taxa cobrada pela plataforma. E o volume do par, que indica se há compradores suficientes para absorver a ordem sem mexer no preço.

E o que diz a regulação?

O Banco Central já tratou do assunto. Pelas regras publicadas em novembro de 2025, a compra e a venda de ativos virtuais atrelados a moeda estrangeira passaram a ser enquadradas como operação de câmbio, assim como os pagamentos internacionais feitos com esses ativos. As empresas do setor precisam de autorização, sede no país e controles de prevenção à lavagem de dinheiro.

Na prática, o dólar digital entrou no radar oficial. As operações são declaradas à Receita, e é por isso que hoje existe um retrato tão detalhado desse mercado.

O retrato mostra um país que adotou a stablecoin como ferramenta de trabalho. Menos aposta, mais utilidade. E, no fim do dia, tudo acaba convertido na moeda em que se paga o aluguel, o frete e a folha.

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