SAÚDE USF+ Jordão Alto é entregue e amplia acesso aos serviços de saúde Unidade passou por requalificação completa, recebeu investimento de R$ 891 mil e ampliou acesso aos serviços de saúde no território

A Prefeitura do Recife entregou, na segunda-feira (29), a requalificação da Unidade de Saúde da Família Jordão Alto, localizada na Avenida Doná Carentina.

O equipamento passa a ser a 74ª unidade no modelo USF+, com horário de atendimento ampliado, das 7h às 19h, fortalecendo a Atenção Básica e ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

A obra recebeu investimento de R$ 891 mil, garantindo melhorias estruturais, mais conforto, acessibilidade e melhores condições de trabalho para os profissionais. O prefeito João Campos e a secretária de saúde da cidade, Luciana Albuquerque, estiveram presentes na inauguração.

“Estamos inaugurando hoje mais uma USF+ do Jordão Alto, a de número 74 da cidade, com horário estendido, de manhã até à noite. Colocamos uma equipe a mais de saúde bucal e agora temos uma unidade completamente requalificada, com foco no cidadão. Foi quase R$ 1 milhão investido aqui. Agradeço a todos os servidores da saúde do Recife. Sem esse time, não dá para cuidar de ninguém”, afirmou o prefeito, João Campos.

A mudança de USF para USF+ representa um avanço importante no cuidado ofertado no território, com aumento da capacidade de atendimento, reorganização dos fluxos internos e fortalecimento das equipes. Foto: Edson Holanda / Prefeitura do Recife

A unidade, que antes apresentava problemas de infraestrutura, foi reformada e agora conta com ambientes climatizados, acessibilidade para pessoas com deficiência e espaços mais acolhedores, em conformidade com os princípios da Política Nacional de Humanização.

Entre as melhorias realizadas estão a reforma dos consultórios, instalação de novo mobiliário, troca de pisos, revestimentos e esquadrias, impermeabilização da cobertura, além da modernização das redes elétrica e hidrossanitária.

Os espaços de atendimento também foram setorizados, facilitando o fluxo dos usuários e tornando o serviço mais organizado e resolutivo.

Uma das novidades na unidade é a implantação de uma sala de acolhimento reservada, destinada à escuta qualificada dos usuários e ao encaminhamento adequado das demandas, fortalecendo o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade, assim, qualificando o cuidado humanizado.

Com a requalificação e a mudança para o modelo USF+, a unidade passou a contar com três equipes de Saúde Bucal, com a incorporação de uma nova equipe. O equipamento dispõe ainda de três equipes de Saúde da Família e 15 Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

“Frequento bastante essa unidade de saúde e agora que foi requalificada está muito boa. O atendimento mudou muito e a própria unidade está bem melhor do que antes”, explica Elias Eduardo, idoso de 72 anos que mora no Jordão Alto há 25 anos.

A requalificação também possibilita a retomada do Grupo de Homens, uma iniciativa tradicional no Jordão Alto, voltada à promoção da saúde, prevenção de doenças e fortalecimento do cuidado coletivo no território.

A USF+ Jordão Alto atualmente possui 9.053 pessoas cadastradas na Estratégia de Saúde da Família e oferece: consultas médicas, de enfermagem e odontológicas; vacinação, curativos e coleta de exames laboratoriais; visitas domiciliares, atividades em grupo, planejamento familiar, ações de educação em saúde, dispensação de medicamentos e agendamento de consultas; além de exames especializados por meio do sistema de regulação municipal.

Ampliação de Acesso

Com as USF+, está sendo possível ampliar de forma significativa o acesso da população recifense aos serviços oferecidos pela Atenção Básica.

Desde 2021, já foram construídas ou requalificadas 74 USF+, passando de 59% de cobertura para 80% em todo o território. A equiparação das equipes de Saúde da Família com as equipes de Saúde Bucal também é uma das metas nesta expansão, cujo alcance saiu de 39,5% para 70% no mesmo período.

A previsão é chegar a 100% de cobertura tanto de eSF quanto de eSB até 2028.

