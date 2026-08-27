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USGS: Desprendimento de geleira no Nepal provocou evento sísmico de magnitude 5,2

O serviço observou que um colapso glacial ocorre quando uma parte de uma geleira se desprende e os detritos descem a encosta rapidamente

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Sobrevivente registra momento em que avalanche fronteira do Nepal com TibeteSobrevivente registra momento em que avalanche fronteira do Nepal com Tibete - Foto: Redes Sociais / Reprodução

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) avaliou que o desprendimento parcial de uma geleira deu origem à tragédia no Nepal e teve tamanha violência que foi registrada como um "evento sísmico" de magnitude 5,2.

O USGS citou que a análise das ondas sísmicas geradas pelo evento indica que a fonte estava localizada em uma encosta montanhosa coberta de gelo, na face norte de Langtang Lirung - uma montanha com cerca de 7.200 metros de altitude. A montanha no Himalaia nepalês está entre as 100 mais altas do mundo.

"O colapso glacial liberou uma energia equivalente a um terremoto de magnitude 5,2. O fluxo de detritos e a inundação percorreram uma distância de aproximadamente 100 quilômetros", disse o USGS nesta quinta-feira. Um segundo evento sísmico foi registrado cerca de três horas depois, gerando energia equivalente a um terremoto de magnitude 4,2.

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O serviço observou que um colapso glacial ocorre quando uma parte de uma geleira se desprende e os detritos descem a encosta rapidamente. Os detritos glaciais continham água e gelo que derreteram velozmente, incorporando mais material e água à medida que o fluxo descia pelos canais de riachos e rios existentes. Esse material resultou em um deslizamento e inundação de rápida propagação e longo alcance, carregados de grandes blocos de rocha e outros escombros.

Mais de 390 pessoas morreram na tragédia, segundo autoridades do Nepal e da China, e mais de 1.400 estavam desaparecidas, incluindo centenas de estrangeiros e peregrinos, informou a Associated Press nesta quinta-feira à noite.

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