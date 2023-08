A- A+

A ação de reflorestamento promovida pela Usina São José Agroindustrial, no Engenho Campinas, acontece todos os anos. Nesta quarta-feira (23) ocorre a 11ª edição do Reflorestart, na Zona Rural de Igarassu, Região Metropolitana do Recife. O encontro reúne diversas autoridades municipais e estaduais.

Esse programa tem o objetivo de promover a regeneração, manutenção e proteção das matas ciliares, com o plantio de mudas nativas da Mata Atlântica local.

Somente nesta edição, quatro mil mudas estão sendo plantadas em uma área de 3,65 hectares. Participam do ato colaboradores, voluntários, alunos de escolas públicas e privadas de Igarassu e outras cidades, como Araçoiaba, Itapissuma e Tracunhaém.

Desde a primeira edição, em 2012, 52.273 mil mudas de árvores foram plantadas, ocupando um total 47,65 hectares, que equivale a 65 campos de futebol.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania) esteve no evento. Ela exaltou a forma de promoção à preservação do Meio Ambiente e afirma que esta é uma das marcas que a gestão Estadual defende.

"Essa é uma iniciativa importante e que serve de exemplo para que outros atos como este aconteçam. A Secretaria de Meio Ambiente do Governo e a CPRH instituiu um grupo de trabalho, neste mês de agosto, para o monitoramento de reflorestamento e desmatamento, para que todas essas ações sejam feitas pelo próprio governo e por parceiros. O ideal é que seja feita por ambos", disse.

O ex-prefeito de Igarassu e atual deputado estadual Mário Ricardo (Republicanos) participa do Reflorestart desde a primeira edição e viu de perto o crescimento das mudas já plantadas até aqui.



"Esse evento faz parte do calendário de Igarassu e está dentro do planejamento construído pela Agroindustrial São José e pelo grupo Cavalcanti Petribu. Viemos todos os anos. Faz parte não somente do calendário político, mas do cidadão preocupado com o Meio Ambiente, com o nosso planeta, afinal, é a nossa casa e a Usina São José tem esse cuidado. Para mim é sempre uma satisfação participar desse encontro", afirma.

Para o diretor presidente da São José Agroindustrial, Frederico Vilaça, o momento é de comemoração pela renovação da vida, através do plantio, que serve também de conscientização para todos os povos.

"A gente tem o compromisso com o Meio Ambiente bem amplo. Isso está nas nossas diretrizes e a gente emprega durante os nossos processos. Isso aqui é um complemento, onde a gente sensibiliza a sociedade e os estudantes com uma agenda para melhorar o Meio Ambiente, quer seja através das práticas diárias de redução de consumo, quer seja com o reflorestamento, com o cuidado com as nascentes. Isso é imprescindível, porque a natureza possibilita a nossa existência", pontua.

Vilaça assegura e destaca a expectativa para as próximas edições do Reflorestart.

"Nós trabalhamos integrando a produção com o respeito ao Meio Ambiente. Nossos compromissos são inegociáveis. Temos essa responsabilidade com a sociedade, nossos clientes e o público em geral. Vamos continuar sempre desenvolvendo nossas práticas florestais", conclui.

