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A antiga Usina Santa Terezinha, em Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, vai integrar o conjunto de bens reconhecidos como patrimônio cultural do estado. A cerimônia que oficializará o tombamento será realizada no dia 24 de novembro, durante reunião extraordinária do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco (CEPPC-PE), na Biblioteca da Usina de Arte.

A análise e o reconhecimento do conjunto contaram com a atuação da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e do CEPPC-PE, instituições responsáveis pela avaliação técnica e pelo processo de preservação do patrimônio cultural estadual.

“Foi uma decisão que partiu do nosso entendimento sobre a importância desse conjunto para a história de Pernambuco. A antiga Usina Santa Terezinha guarda a memória de um período importante da formação econômica e social da Mata Sul. Reconhecer e preservar esse patrimônio é uma forma de assegurar que essa história continue sendo conhecida e valorizada pelas próximas gerações”, explicou Ricardo Pessôa de Queiroz, fundador da Usina de Arte.

O reconhecimento também coincide com uma década de atividades da Usina de Arte. “Quando começamos esse projeto, acreditávamos na possibilidade de construir um novo futuro para esse território sem apagar sua história. Hoje, o tombamento reforça essa convicção e amplia nossa responsabilidade com a preservação desse patrimônio. A reunião do Conselho, no próximo dia 24, é mais um passo importante nesse caminho. Nosso desafio é continuar transformando esse espaço, respeitando sua arquitetura e sua memória, e mantendo a integração entre patrimônio, natureza e comunidade”, complementou Bruna Pessôa de Queiroz, presidente da Associação.

História

Instalada no território onde funcionou a Usina Santa Terezinha, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco, a Usina de Arte é um projeto cultural, artístico, educativo e socioambiental que conecta arte contemporânea, natureza, educação e desenvolvimento local. O espaço também abriga o Parque Artístico Botânico, que ocupa uma área de 44 hectares e reúne obras de artistas brasileiros e internacionais.

Ao longo de dez anos de existência, a Usina construiu um espaço de encontro entre artistas, pesquisadores, estudantes, moradores e visitantes, desenvolvendo programas educativos, iniciativas ambientais e atividades voltadas à comunidade. A iniciativa é administrada pela Associação Socioambiental e Cultural Jacuípe, organização sem fins lucrativos que reúne representantes da comunidade e viabiliza o projeto por meio do apoio de pessoas físicas e jurídicas.



O Parque Artístico Botânico da Usina de Arte está aberto diariamente à visitação, das 5h30 às 18h, com acesso gratuito. A Usina de Arte está localizada em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco, a aproximadamente 130 km do Recife.

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