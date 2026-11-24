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HISTÓRIA Usina Santa Terezinha se torna a primeira a receber o título de patrimônio cultural de Pernambuco Agora conhecida como Usina de Arte, o espaço concilia a conservação de suas características com novos usos e possibilidades

Nesta terça-feira (24), a antiga Usina Santa Terezinha, agora Usina de Arte, em Água Preta, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, passou a integrar oficialmente o conjunto de bens reconhecidos como patrimônio cultural do Estado. Com isso, o equipamento torna-se a primeira usina a receber o título, conciliando a conservação de suas características arquitetônicas e paisagísticas com novos usos e possibilidades de desenvolvimento para o território.

A entrega da resolução de tombamento foi realizada na biblioteca da Usina, nesta terça (24), em uma reunião extraordinária do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco (CEPPC-PE).

Patrimônio cultural do Estado

Formam o conselho o presidente da Rede dos Institutos Históricos de Pernambuco (RIHPE) e relator do processo de tombamento, Harlan Gadelha Filho; a diretora de Preservação da Fundarpe, Célia Campos; o procurador do Estado, Henrique Lucena; a vice-presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP) e relatora, Betânia Correia de Araújo; a gerente de Patrimônio Material da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Cristiane Feitosa; e a secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim.

Também participaram da solenidade a secretária de Educação e Esportes de Água Preta, Íris Canto, a secretária de Turismo de Água Preta, Cibele Oliveira, professores, pesquisadores e personalidades da comunidade que participam da manutenção e avanço do projeto. A programação também contemplou uma visita do grupo às instalações do complexo histórico.

Usina de Arte

O reconhecimento é resultado de uma iniciativa da própria Associação Socioambiental e Cultural Jacuípe, organização sem fins lucrativos responsável pela gestão da Usina de Arte, que solicitou voluntariamente o tombamento do conjunto arquitetônico.

A entrega da resolução de tombamento foi realizada na biblioteca da Usina, nesta terça (24), em uma reunião extraordinária do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco (CEPPC-PE). Foto: Felipe Ribeirio/Folha de Pernambuco.

A entrega da resolução de tombamento foi realizada na biblioteca da Usina, nesta terça (24), em uma reunião extraordinária do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco (CEPPC-PE). Foto: Felipe Ribeirio/Folha de Pernambuco.

A entrega da resolução de tombamento foi realizada na biblioteca da Usina, nesta terça (24), em uma reunião extraordinária do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco (CEPPC-PE). Foto: Felipe Ribeirio/Folha de Pernambuco.

A entrega da resolução de tombamento foi realizada na biblioteca da Usina, nesta terça (24), em uma reunião extraordinária do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco (CEPPC-PE). Foto: Felipe Ribeirio/Folha de Pernambuco.

Para Ricardo Pessôa de Queiroz, fundador da Usina de Arte, conquistar o título de patrimônio cultural do Estado é uma conquista de grandiosa importância não apenas para a comunidade do entorno, mas para todo o Brasil.

“Temos tanto patrimônio que Pernambuco e o Brasil, já perderam por falta de visão de preservação. A importância de preservar o patrimônio cultural, arquitetônico e histórico de qualquer povo é muito grande. Essa não é só a história de Pernambuco, não é só a história da Usina Santa Terezinha, é a história do Brasil”, explicou o fundador.

Bruna Pessôa de Queiroz, presidente da associação Socioambiental e Cultural Jacuípe, amplia a visão do fundador, destacando que o projeto tem como principal objetivo construir um novo futuro através da história e da cultura.

“Quando começamos esse projeto, acreditávamos na possibilidade de construir um novo futuro para esse território sem apagar sua história. Hoje, o tombamento da usina reforça essa convicção e amplia nossa responsabilidade com a preservação desse patrimônio. (...) Então, para nós, é um momento de muita alegria”, ressaltou a presidente da associação.”, ressaltou Bruna.

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