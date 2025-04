Uso constante de cannabis pode ser prejudicial para esperma e fertilidade masculina; entenda

A- A+

Cerca de uma década atrás, os pacientes começaram a procurar o Dr. Alexander Pastuszak com uma pergunta que só se tornou mais comum desde então: fumar maconha tornaria mais difícil para eles terem filhos? O médico, um especialista em fertilidade masculina, simplesmente não tinha nada concreto para dizer a eles.

“Até recentemente, a resposta era: 'Não sei'”, disse Pastuszak, que agora é urologista na Universidade de Utah. Então ele começou a procurar uma resposta. Nos Estados Unidos, a cannabis é legal para fins medicinais ou recreativos em todos os estados, exceto 11, e foi usada pelo menos uma vez por 52,5 milhões de americanos em 2021, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.



No entanto, como continua ilegal sob a lei federal, é difícil estudá-la, e seus efeitos de longo prazo na saúde ainda são mal compreendidos, disse Omer Raheem, urologista da Cleveland Clinic que atende nos Estados Unidos e em Abu Dhabi.

Mesmo assim, quando se trata do sistema reprodutor masculino, alguns efeitos da cannabis estão se tornando claros. Ao analisar 48 estudos de todo o mundo, Pastuszak descobriu em 2019 que os produtos de cannabis prejudicam as chances de um homem conceber filhos. Finalmente, ele sente que tem uma resposta para seus pacientes.

“O THC, certamente na forma fumada, pode afetar o sêmen”, disse o médico, e, portanto, prejudicar a fertilidade masculina.

O que os especialistas descobriram?

Especialistas sabem há muito tempo que o uso de tabaco e álcool pode impactar a fertilidade masculina. E desde pelo menos a década de 1970, pesquisadores suspeitam que o uso de cannabis tenha um efeito semelhante. Mas só recentemente eles conseguiram descrever como isso afeta as células espermáticas, dobrando sua forma, desacelerando-as e alterando seu material genético.

Não é surpreendente, já que muitos canabinoides são tóxicos para células vivas, disse Gerald Berkowitz, um especialista em cannabis da Universidade de Connecticut. “Se você pegar células vegetais ou animais e colocá-las em uma placa de cultura de células, e colocar THC nessa placa, verá as células morrerem em torno do THC.”

Em estudos conduzidos ao longo da década de 1990, cientistas da Universidade de Buffalo descobriram que um canabinoide no corpo, chamado anandamida, desempenha um papel crítico na reprodução, impedindo que mais de um espermatozoide fertilize um óvulo ao mesmo tempo. Os mesmos receptores usados pela anandamida podem ser sequestrados pelo THC na maconha, disseram, possivelmente sobrecarregando o sistema de sinalização do esperma.

Mais recentemente, especialistas investigaram como isso acontece no mundo real. Por exemplo, em sua revisão de 2019, Pastuszak e vários colegas relataram que o uso de cannabis estava fortemente associado a contagens e concentrações de espermatozoides mais baixas, bem como a uma maior incidência de espermatozoides com formato anormal.

No ano seguinte, um estudo com 229 homens jamaicanos mostrou que mesmo o uso moderado de cannabis estava associado a uma probabilidade quase três vezes e meia maior de espermatozoides deformados, o que diminui as chances de uma fertilização bem-sucedida.

Além disso, um novo estudo com 113 homens jordanianos descobriu que o movimento do esperma, chamado motilidade, era muito menor em usuários de cannabis do que entre fumantes de tabaco e não fumantes, disse o médico Mohamed Eid Hammadeh, cujo laboratório na Universidade de Saarland, na Alemanha, conduziu o estudo. Depois que o THC se ligou aos receptores canabinoides do esperma, eles descobriram que ele prosseguiu danificando as mitocôndrias dentro da célula.

Conhecida como o motor da célula, a mitocôndria impulsiona o esperma em direção ao óvulo, explicou o Dr. Houda Amor, coautor do estudo com Hammadeh. Com a mitocôndria mancando, o esperma luta para nadar.

Por fim, a pesquisa animal sugere que a cannabis pode afetar o DNA dentro de uma célula espermática que contribui para o novo embrião. Um estudo de 2020 com ratos por cientistas da Duke descobriu que o uso paterno de cannabis prejudicou o desenvolvimento cerebral de um filho.

Como mitigar o risco

É claro que a cannabis também pode afetar a saúde sexual masculina de maneiras que não têm nada a ver com o esperma.

“O uso crônico de altas doses pode contribuir para a disfunção erétil, ejaculação retardada e desejo sexual diminuído a longo prazo”, disse Ryan S. Sultan, psiquiatra clínico da Columbia. Ele alertou que mesmo fumar apenas uma vez por semana pode desencadear alguns desses efeitos.

Os homens devem parar de usar cannabis por pelo menos três meses antes de quererem engravidar, disse Ryan Vandrey, que pesquisa o uso de cannabis na Universidade Johns Hopkins.

No entanto, “há muitos homens em idade reprodutiva que são grandes, grandes usuários de cannabis e estão tendo filhos”, ele acrescentou. “Então não é que você não possa ter um filho se você é um grande usuário diário de cannabis.”

Sultan recomendou mudar para comestíveis ou produtos de vapor. Mas mesmo que esses outros métodos de uso de cannabis possam ter menos subprodutos prejudiciais, eles ainda fornecem THC ao corpo.

Se você estiver preocupado, procure um especialista em fertilidade e, claro, coma uma dieta saudável e faça exercícios regularmente, ambos melhoram a fertilidade. Mas não há maneiras infalíveis de prevenir qualquer dano causado pelo THC.

“É melhor parar de fumar completamente”, disse Hammadeh.

