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tecnologia Uso da IA, ética no jornalismo e os desafios da comunicação são debatidos no Aner Summit 2026, em SP Encontro na ESPM Tech discute oportunidades e desafios da IA e reúne jornalistas, publishers, professores e pesquisadores de mercado

São Paulo (SP) - Pessoas conectando pessoas. Nesses tempos de IA generativa, essa expressão pode até causar estranheza ou passar a ideia de clichê. Seja estranha, ou clichê, ou qualquer outra impressão que se tenha, essa expressão representa um ponto de convergência do que se discutiu no Aner Summit 2026.

Com o tema “Oportunidade e desafios da IA", o evento foi realizado nesta quinta (27), na ESPM Tech, em São Paulo, e foi promovido pela Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), com patrocínio do Google.

O encontro reúne jornalistas, publishers, acadêmicos, pesquisadores, professores e diversos profissionais interessados na temática. Foi discutida a relevância do conteúdo para o desenvolvimento humano com a utilização da IA generativa, preservando a autoria e o olhar humano.

A ética no uso da IA nos modelos de negócio foi um tema transversal no summit. O uso da IA como potencializadora da produção humana, mantendo a autoria, foi uma ideia pacificada no encontro.

“Empresas buscam resolver os negócios, e os jornalistas buscam ser mais produtivos usando a IA com ética”, afirma Ricardo Gandour, professor da ESPM e consultor em comunicação.

Ele reflete que quando surge uma tecnologia nova, afeta o modo de fazer e também o modo de pensar. O desafio dessa mudança passa por uma preparação para se adaptar ao novo cenário.

“O jornalismo escreve a história dia a dia. É uma das ferramentas poderosas que alimentam a IA”, raciocina, ponderando sobre o futuro com os acordos que grandes empresas de comunicação estão fazendo com as big techs para o uso de seus conteúdos. “Eu torço para que os acordos que estão sendo fechados não comprometam a nossa capacidade de geração”, afirma.

Ruth Reis, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), fez uma análise da subjetivação do humano em um desafiador percurso tecnológico que gera a dissolução das singularidades.

Ela também destacou a transferência de autoridade epistêmica para LLMs (grandes modelos de linguagem que operam nas IAs) que, por sua vez, usam de muitas consciências humanas para gerar conteúdo de resposta

“Todas essas questões são muito intrigantes porque elas nos posicionam no mundo. O desenvolvimento é muito concentrado e as empresas de tecnologia estão investindo forte em conhecimento”, diz

A pesquisadora defende a necessidade da supervisão humana, mas lança um questionamento sobre o futuro: “Não sei se no futuro a máquina vai poder fazer isso também”.

Ruth Reis sugere que precisamos construir um sistema de regramento que permita preservar o uso ético das ferramentas.

Guilherme Ravache, sócio-fundador da JAGR e colunista do Valor Econômico, falou como várias redações apostaram na IA para escrever texto e fracassaram. “Porque a IA busca a média e nós queremos o melhor, não a média. Informação tem valor”, afirma.

Ele citou um experimento na sua empresa com o uso de IA para escrever para redes sociais. “Testamos o conteúdo feito por IA e o engajamento do conteúdo caiu nas redes. O conteúdo original e diferenciado vai continuar tendo muito valor”, destaca, fazendo uma previsão: “as big techs vão perder muito valor daqui a 50 anos”, desafia, frisando que a diferença entre sucesso e fracasso no uso da IA é entender o jogo e focar no que se faz.

Matéria em atualização.

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