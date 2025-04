Uso de antibiótico antes dos 2 anos de idade é associado à obesidade infantil

A- A+

Tomar antibióticos nos primeiros dois anos de vida está associado a um índice de massa corporal (IMC) mais alto na infância, de acordo com um estudo apresentado no Encontro de 2025 das Sociedades Acadêmicas Pediátricas (PAS), realizado de 24 a 28 de abril em Honolulu, no Havaí.

A maioria das crianças recebe antibióticos nos primeiros dois anos de vida. Aproximadamente um quarto das crianças é exposta a antibióticos durante a gravidez e um terço durante o parto vaginal, de acordo com os pesquisadores.

"A exposição a antibióticos nos primeiros dois anos de vida tem uma associação mais forte com o ganho de peso na infância do que a exposição durante a gravidez ou outras fases iniciais da vida", diz Sofia Ainonen, médica da Universidade de Oulu, na Finlândia, e autora principal, em comunicado.

Os pesquisadores acompanharam 33.095 crianças nascidas de parto normal na Finlândia para verificar se o uso de antibióticos antes da gravidez, durante o período perinatal e após a gravidez estava associado a um IMC mais alto aos dois e aos 12 anos de idade. Os resultados mostraram que crianças expostas a antibióticos nos primeiros dois anos de vida apresentaram um IMC ajustado para idade e sexo 0,067 vezes maior, um risco 9% maior de sobrepeso e um risco 20% maior de obesidade do que crianças não expostas.

Não foi encontrada correlação entre o IMC e o uso de antibióticos antes, durante ou ao nascer.

"Os profissionais de saúde precisam ser cautelosos ao prescrever antibióticos para crianças pequenas, especialmente antibióticos desnecessários para infecções do trato respiratório superior.", afirma a médica.

A obesidade infantil é um desafio crescente em todo o mundo, com mais de 159 milhões de crianças em idade escolar diagnosticadas com obesidade em 2022.

