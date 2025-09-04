A- A+

SAÚDE Uso de celular no banheiro está associado a um risco 46% maior de hemorroidas, alerta estudo Trabalho foi publicado na revista científica PLOS One

Gosta de ler notícias quando vai passar um tempo sentado no vaso ou perde a noção do tempo utilizando as redes sociais durante a ida ao banheiro? De acordo com pesquisadores do Centro Médico Beth Israel Deaconess e da Escola Médica de Harvard, isso está associado a chances 46% maiores de ter hemorroidas.

O estudo, publicado na revista científica PLOS One, também descobriu que quem usa o celular no banheiro gasta mais tempo nisso. Mais de um terço das pessoas fica sentado por mais de cinco minutos por visita, em comparação com apenas 7% dos que não usam celular no banheiro. Alguns usuários relataram passar de 11 a 15 minutos ou até mais de 15 minutos no banheiro por ida.

Os pesquisadores entrevistaram 125 adultos que estavam passando por exames de colonoscopia de rotina de janeiro a dezembro de 2024. Entre todos os participantes, 66% afirmaram utilizar o celular enquanto estavam no banheiro, e 43% tinham hemorroidas visíveis durante o exame.

Ainda, segundo a pesquisa, quem usa o celular quando vai ao banheiro tende a ser mais jovem, com média de idade de 55,4 anos, em comparação com 62,1 anos para os não usuários. Eles também se exercitam significativamente menos do que pessoas que não usam celulares no banheiro.





Dentre as atividades mais comuns realizadas no celular durante a ida ao banheiro, ler notícias foi a atividade mais popular, com 54%, seguida pela navegação nas redes sociais, com 44%. Jogar, assistir a vídeos e outras atividades completaram a lista de comportamentos comuns.

E, dentre aqueles que tinham esse hábito, apenas 35% desses usuários reconheceram que o uso do smartphone resultou em mais tempo gasto no banheiro.

Como surge uma hemorroida?

Durante o movimento intestinal, as veias da região do ânus se dilatam e retraem constantemente, voltando ao tamanho normal. No entanto, o esforço repetido para evacuar pode dificultar o processo de drenagem do sangue e provocar a formação de hemorroidas. Dessa forma, elas surgem quando as veias da região do ânus se dilatam e inflamam.

Tipos de hemorroidas:

As hemorroidas podem ser classificadas de duas formas, a depender do local onde o problema aparece:

Hemorroidas externas: se forem na região da borda do ânus ou no canal anal.

Hemorroidas internas: quando a condição surge acima do esfíncter anal, na parte interior do canal, caso em que os sintomas costumam ser mais agudos.

Sintomas

Os sinais mais comuns aparecem durante a defecação. Outra complicação pode ser o chamado prolapso, que é quando os mamilos hemorroidários exteriorizam-se por meio do canal anal. Neste caso, o problema é redutível, ou seja, pode retornar sozinho para a região interna após a evacuação. Em outras situações, porém, é preciso empurrá-la para dentro.

Quando a hemorroida é preocupante?

O sangramento pode ter intensidade variável e ser indolor, mas normalmente é visto na cor vermelho-vivo. Em casos mais intensos, pode respingar no vaso sanitário, mas também é visível no papel higiênico após a limpeza do ânus. O sinal é consequência do rompimento das veias anais.

O inchaço persistente após defecar também pode gerar uma sensação de inflamação, produzindo desconforto e dor ou ardor. A coceira ou irritação ao redor do ânus são também sintomas comuns, provocados pelo inchaço das veias. Também pode ocorrer uma secreção viscosa no local, chamada de muco.

Veja também