A- A+

Educação Uso do celular em sala de aula é tema de palestra no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) O evento ocorre nesta segunda-feira (26), a partir das 19h, na Unit-PE, localizada na Imbiribeira

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) promove, na noite desta segunda-feira (26), uma palestra gratuita e aberta ao público sobre o uso do celular por adolescentes em sala de aula, ministrada pelo escritor, palestrante internacional, sanitarista e pediatra, Daniel Becker.

O evento ocorre a partir das 19h, na Unit-PE, localizada na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. As inscrições podem ser realizadas no site da instituição.

O tema escolhido permeia as mudanças no uso de celulares nas escolas públicas e privadas do Brasil. No início de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.100/2025, que proíbe o uso de dispositivos eletrônicos nas escolas.

Daniel Becker é um dos defensores do não uso do celular nas escolas. No evento, ele vai falar sobre a questão das telas e os impactos na saúde física, mental, emocional e social.

"A gente está trazendo o doutor Daniel Becker, que é um pediatra e sanitarista. Ele é especialista nesse assunto com muitas pautas voltadas para a infância e adolescência. Ele traz os impactos do uso do celular na cognição, na saúde mental e no comportamento desses adolescentes", afirmou o gerente de Marketing e Relacionamento da Unit-PE, Renato Francisco.

Ainda de acordo com Renato, a palestra tem como público-alvo gestores de escola, pais e a sociedade em geral.

"O objetivo da palestra é a gente conversar com a sociedade como um todo, mas principalmente com os gestores de escola que lidam com esse adolescente no ensino médio. Agora não pode mais usar o celular por conta da lei que proibiu. Também queremos conversar com esses pais, e falar sobre como a gente ajusta isso, porque é uma mudança de comportamento", destacou.

De acordo com uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, realizada em 2023, 95% das pessoas entre 9 e 17 anos utilizam a internet, com uma média de uso de pelo menos nove horas diárias. O percentual corresponde a mais de 25,1 milhões de pessoas nessa faixa etária.

Outras agendas

Com um frequente diálogo sobre temas relevantes para a sociedade, a Unit-PE tem uma agenda extensa de palestras ao longo do ano. Na próxima sexta (30), a instituição traz o especialista em inteligência artificial (IA) Fernando Barra. Ele abordará o futuro das profissões com o uso da IA.

Veja também