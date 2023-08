Uso indiscriminado de implantes hormonais é tema de audiência na Câmara dos Deputados

A- A+

Representantes de sociedades médicas foram ouvidos, na terça-feira (23), em audiência feita pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados e condenaram os implantes hormonais para fins estéticos ou de desempenho esportivo, principalmente de gestrinona, os chamados de “chip da beleza”.

Segundo eles, não existem estudos científicos sobre a eficácia e a segurança desses implantes. A pauta focou, principalmente, na questão de que os efeitos colaterais dos implantes hormonais vão desde queda de cabelo e acne até danos cardíacos e hepáticos.

“A população está sendo bombardeada por essas informações e, infelizmente, não tem como saber se faz mal, já que alguns médicos, priorizando o seu ganho financeiro, prometem que essas ações vão trazer benefícios para a saúde, inclusive utilizando celebridades como exemplos de sucesso”, denunciou Cristiane Moulin, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade.

A Anvisa proibiu a publicidade de implantes hormonais em 2021 e, em 2022, a gestrinona foi classificada como substância anabolizante. A agência tem conseguido apenas apreender implantes quando encontra grandes quantidades de produtos que não estariam baseados em receitas médicas. “Nós não temos conhecimento de quais são as farmácias exatas. Quem tem este conhecimento são os prescritores que têm contato direto com as farmácia", pontuou Erica Costa, técnica da Anvisa.

Inclusive, por causa dos efeitos colaterais, até mesmo a gestrinona via oral para tratamento da endometriose foi abandonada. O deputado Zacharias Calil (União-GO), que propôs a realização da audiência, sugeriu que os médicos divulguem mais os efeitos ruins dos implantes.

