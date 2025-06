A- A+

Cibersegurança Uso seguro do celular: Sesc Piedade oferece oficina visando a independência digital Com 30 vagas disponíveis, a formação tem início neste sábado (7) e segue até o mês de agosto

Visando aumentar a independência digital e proporcionar a utilização segura de smartphones, o Sesc Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, realizará a 2ª edição da oficina “O uso seguro do celular”. Com 30 vagas disponíveis, a formação, que é presencial, começa neste sábado (7) e segue até o mês de agosto.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na Central de Relacionamento da unidade. Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 16 anos com ou sem experiência no manuseio e uso do celular.

Para garantir a vaga, é necessário a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Sesc Mesa Brasil.





O uso seguro do celular

A oficina será realizada aos sábados, sempre das 14h às 16h, na unidade, localizada na e o conteúdo está dividido em três módulos.

O primeiro, que vai até 5 de julho, sobre o uso básico, vai ensinar as funções, configurações de segurança, download de aplicativos e cadastro em plataformas do governo.

O eixo seguinte, de 12 de julho a 2 de agosto, será dedicado à utilização de e-mails, aplicativos de mensagens, redes sociais e alertas de segurança.

Por fim, o terceiro módulo é voltado para operações e transações financeiras, como acesso e movimentações financeiras, aplicativos de transporte e compras online, e acontece de 9 a 30 de agosto.

