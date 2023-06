A- A+

RANKING INTERNACIONAL USP fica, pela primeira vez, entre as 100 melhores universidades do mundo, diz ranking internacional Entre as melhores brasileiras, estão a Unicamp, a UFRJ e Unesp

Pela primeira vez, a Universidade de São Paulo (USP) entrou no "top 100" de melhores instituições de ensino do mundo, segundo os resultados da 20ª edição do QS World University Ranking (reconhecido sistema de avaliação educacional).

Na lista, divulgada nesta terça-feira (27), a USP ocupou o 85ª lugar entre 1.499 universidades, ultrapassando a Universidade de Buenos Aires e tornando-se a nova líder na América Latina neste ranking.

O "salto" de 30 posições em relação ao ano anterior, quando estava em 115º, é explicado pelo aumento na empregabilidade dos ex-alunos e pela melhora na reputação internacional da instituição.

As 10 melhores do mundo

MIT (EUA)

Universidade de Cambridge (Reino Unido)

Universidade de Oxford (Reino Unido)

Universidade Harvard (EUA)

Universidade Stanford (EUA)

Imperial College London (Reino Unido)

ETH Zurich (Suíça)

Universidade Nacional de Singapura (Singapura)

University College London (UCL - Reino Unido)

Universidade da Califórnia (EUA)

As 10 melhores do país*:

220º: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

371º: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

419º: Universidade Estadual Paulista (Unesp)

595º: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

de 691° a 700º: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

de 691° a 700º: Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS)

de 731º a 740º: Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

de 801º a 850º: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

de 801º a 850º: Universidade de Brasília (UnB)

* A partir da 600ª posição, os países são classificados por grupos. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por exemplo, está no grupo entre a 1001ª e a 1200ª mais bem colocadas no ranking - o grupo é o mesmo obtido pela instituição no ranking anterior.

— O desempenho do Brasil nesta edição do ranking traz um alívio bem-vindo após uma trajetória de queda nos últimos anos. A USP atinge um marco significativo e entra no alto escalão de excelência global — afirma o vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter. — É essencial que o país priorize o financiamento do ensino superior e as parcerias globais para sustentar seu progresso.

Neste ano, o ranking passou a considerar novos quesitos: práticas de sustentabilidade, posicionamento no mercado de trabalho e relações internacionais na área de pesquisa.

Os demais, já presentes nos anos anteriores, continuam valendo: reputação acadêmica, empregabilidade, número de professores por aluno, produção científica e taxa de estudantes vindos de outros países.

