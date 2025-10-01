A- A+

EDUCAÇÃO USP deixa o topo das universidades da América Latina; veja ranking e o novo 1º lugar A Universidade de São Paulo diz que levantamento considera dados de 2023 e "ainda não refletem o desempenho real" da instituição em alguns indicadores

A Universidade de São Paulo (USP) não é mais a melhor da América Latina, segundo a Quacquarelli Symonds (QS), especialista global em educação superior. A instituição paulista caiu para o segundo lugar no ranking da consultoria divulgado nesta quarta-feira, 1º

A Pontifícia Universidade Católica do Chile, em Santiago, lidera o levantamento, que contempla 437 instituições de ensino superior na América Latina e no Caribe. A QS considera como critério a empregabilidade dos alunos, o número de professores por estudante e a reputação acadêmica, entre outros indicadores

A USP destacou que o ranking divulgado nesta quarta se baseia em dados de 2023. "Ou seja, ainda não reflete o desempenho real da universidade em alguns indicadores", destaca a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da instituição, Fátima Nunes.

Ela cita o critério que mede a proporção de alunos por professor, que não contabiliza, diz, as contratações recentes realizadas pela Universidade. "Mesmo assim, a USP mais uma vez é a instituição brasileira com a melhor colocação, o que reafirma a liderança", conclui.

Além da USP, a Unicamp (3º), a UFRJ (5º) e a Unesp (6º) aparecem no top 10 da América Latina. As universidades de Campinas e do Rio de Janeiro continuam na mesma posição do ano passado. Já a Unesp subiu duas posições no ranking.

"Já esperávamos ficar entre as cinco melhores. Obviamente que gostaríamos de estar em primeiro. Mas terceiro é bastante honroso", comenta o pró-reitor de Desenvolvimento Universitário da Unicamp, Fernando Sarti. Segundo ele, o indicador que mais pesa para a instituição é o número de alunos.

"A Unicamp tem aproximadamente 35 mil alunos. Isso pode parecer muito, mas ao se comparar com algumas universidades latino-americanas, como USP ou Universidade Nacional do México, as condições são diferentes", explica. Ele ressalta que o ranking é importante para que a instituição tome decisões e pense em estratégias para se desenvolver.

A UFRJ comemorou a posição no ranking, destacando ser a instituição do governo federal que melhor se classificou na análise. "Estamos muito felizes com o resultado porque enfrentamos muitas dificuldades orçamentárias e muitos problemas infraestruturais. Mas ainda assim, graças ao empenho, dedicação e competência do nosso corpo de estudantes, servidores e docentes, mantivemos a nota e a mesma posição da do ano passado. Isso demonstra que se tivermos mais recursos, certamente subiremos nesse ranking", apontou o reitor Roberto Medronho.

"Isso demonstra que se tivermos mais recursos, certamente subiremos nesse ranking", avaliou.

A Unesp também celebrou o resultado. "Desde 2022, a universidade vem subindo posições impulsionada pela boa reputação do seu corpo docente, pelo forte engajamento dos seus discentes e pela influência de seus egressos no mercado de trabalho", afirmou.

A instituição ainda destacou que reforçou o quadro fixo de docentes, com 653 novas contratações nos últimos três anos e meio. Para a instituição, os rankings também se reformularam, passando a considerar mais critérios de políticas de inclusão.

"Por anos, os resultados, que se concentravam principalmente em ensino e pesquisa, vêm aos poucos valorizando mais a integralidade da vida universitária, com espaços para extensão, diversidade, cultura e inovação", aponta.

INSTITUIÇÃO PAÍS 2026 2025 Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC) Chile 1º 2º Universidade de São Paulo Brasil 2º 1º Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brasil 3º 3º Tecnológico de Monterrey México 4º 4º Universidade Federal do Rio de Janeiro Brasil 5º 5º Unesp Brasil 6º* 8º Universidade do Chile Chile 6º* 6º Universidade dos Andes Colômbia 8º 7º Universidade Nacional Autônoma do México (Unam) México 9º 9º Universidade de Buenos Aires (UBA) Argentina 10º 10º

O Brasil predomina no ranking, com 26 universidades nacionais entre as 100 melhores da região. O Chile, com 16, e o México, com 14, vêm em seguida.

Vice-presidente sênior da QS, Ben Sowter, avalia que o desempenho "excepcional" do Brasil está associado à produtividade e ao impacto de suas pesquisas acadêmicas. Ele também destaca os esforços de combate às desigualdades. "Nos últimos anos, o sistema de ensino superior do País fez avanços importantes em inclusão, acesso e reforma de políticas, enquanto enfrentava desafios persistentes em taxas de conclusão e qualidade", afirmou.

Entre as 26 instituições brasileiras no top 100, seis subiram de posição, 13 caíram e sete permaneceram na mesma colocação. Segundo o levantamento, o Brasil lidera indicadores de pesquisas acadêmicas. Mas não apresenta o mesmo resultado no critério reputação entre empregadores, no qual só a USP figura entre as 10 melhores.

A Pontifícia Universidade Católica do Chile (1º) e a Universidad de Chile (6º) aparecem entre as mais renomadas da América Latina tanto entre acadêmicos como empregadores internacionais. A pontifícia é citada como a instituição mais respeitada entre empregadores internacionais e ocupa o terceiro lugar entre acadêmicos.

