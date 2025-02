A- A+

EDUCAÇÃO USP é a única universidade da América Latina entre as 150 de maior reputação no mundo Instituição paulista foi citada no THE World Reputation Ranking 2025

A Universidade de São Paulo (USP) é a única da América Latina presente na lista da THE World Reputation Ranking 2025, que compila as 150 instituições com maior reputação acadêmica do mundo. Divulgada nesta terça-feira, a listagem é elaborada pela consultoria britânica de educação superior Times Higher Education (THE).

A USP ocupa a faixa entre as posições 101 e 150, junto de universidades como a de Barcelona ( Espanha), Tübingen ( Alemanha), o Instituto de Tecnologia de Tóquio ( Japão) e a Universidade Estadual de Ohio ( Estados Unidos). Outra instituição brasileira presente no ranking é a Unicamp, posicionada entre as 151 e 200 melhores universidades do mundo.

Liderando a lista pelo 14º ano consecutivo está a Universidade de Harvard, seguida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a Universidade de Oxford, que dividem o segundo lugar.

A USP também se destacou em outros rankings da Times Higher Education: aparece entre as 200 melhores do mundo no ranking geral, lidera a lista de melhores universidades da América Latina e está entre as 100 melhores em cinco áreas do conhecimento no THE World University Rankings.

Como funciona o ranking

A listagem foi elaborada com base na opinião de mais de 55 mil pesquisadores e acadêmicos, que indicaram, segundo sua experiência, até 15 universidades consideradas as melhores em pesquisa e ensino. A pontuação é determinada pelo número de vezes que cada instituição foi mencionada como destaque em seus respectivos campos de conhecimento.

Os acadêmicos podiam apontar as universidades que consideravam mais fortes, tanto ao nível regional quanto global, em suas áreas específicas, entre mais de 6 mil instituições de ensino superior em todo o mundo.

Nesta edição, o ranking passou por mudanças metodológicas, incluindo novos critérios para comparar universidades semelhantes e ajustes na distribuição geográfica dos votos.

Veja também