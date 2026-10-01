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educação USP mantém 2º lugar entre melhores universidades da América Latina, aponta ranking Universidade de São Paulo ficou atrás apenas da Católica do Chile; Brasil tem quatro instituições no top 10 e 12 entre as 50 melhores da região

A Universidade de São Paulo (USP) manteve a segunda posição entre as melhores universidades da América Latina no ranking da QS Quacquarelli Symonds divulgado nesta quinta-feira (1º).

A instituição brasileira ficou atrás apenas da Pontifícia Universidad Católica de Chile, que permaneceu no primeiro lugar.

Com isso, o Brasil é o país com maior número de universidades entre as dez primeiras colocadas. Confira abaixo quais são elas.

A USP alcançou a pontuação máxima em cinco dos oito indicadores avaliados pelo raking. São eles: reputação acadêmica, reputação junto a empregadores, rede internacional de pesquisa, publicações por docentes e impacto na web.

Além dela, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece em terceiro lugar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em quinto, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em sexto.

Nesta 16ª edição, a QS avaliou 517 instituições de 27 países da América Latina. O Brasil lidera em número de universidades classificadas, com 137, à frente da Colômbia, com 70, e do México, com 69.

O país também reúne 12 instituições entre as 50 melhores da região. O desempenho, porém, é desigual. Das 137 instituições brasileiras classificadas, 50 perderam posições em relação à edição anterior, enquanto 24 avançaram.

De acordo com a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida), Renata Eloah de Lucena Ferretti-Rebustini, a universidade paulista reforçou seu potencial de contribuição para o desenvolvimento da região.

“A permanência da USP na segunda posição no QS América Latina reforça seu lugar de destaque entre as universidades com melhor desempenho na região. Alcançar a pontuação máxima em cinco dos oito indicadores avaliados é um motivo de grande satisfação, uma conquista que resulta do trabalho de toda a comunidade da USP e merece ser celebrada”, explica.

Ranking das 10 melhores

Veja abaixo as 10 melhores universidades da América Latina, de acordo com a QS Quacquarelli Symonds:

Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

Universidade de São Paulo

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Tecnológico de Monterrey

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Unesp

Universidad de Chile

Universidad de los Andes

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universidade de Buenos Aires (UBA)

Outros rankings

O resultado ocorre dois dias depois de a USP alcançar sua melhor colocação no THE World University Ranking, da consultoria britânica Times Higher Education. Divulgado em 29 de setembro, o levantamento colocou a USP na 141ª posição mundial — a primeira vez que a instituição entrou no grupo das 150 melhores.

No ano passado, a universidade estava na faixa entre a 201ª e a 250ª colocação.

O ranking da THE avaliou 2.297 instituições de ensino superior de 118 países. A classificação considera 18 indicadores, divididos em cinco áreas: ensino, ambiente de pesquisa, qualidade da pesquisa, indústria e internacionalização.

A universidade paulista também foi a universidade ibero-americana mais bem posicionada no ranking. Entre as brasileiras, a Unicamp ficou na faixa entre 326ª e 350ª posição; a UFRJ, entre 601ª e 650ª; e a Unesp, entre 651ª e 700ª. Ao todo, 58 instituições do país foram classificadas.

Para o reitor da USP, Aluisio Segurado, o resultado reflete o trabalho realizado pela comunidade universitária. “O desempenho da USP é resultado do trabalho coletivo de excelência de seus estudantes, servidores e docentes. Nossa comunidade está de parabéns”, afirmou.

Segundo Renata Eloah de Lucena Ferretti-Rebustini, coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida), a instituição tem trabalhado para aprimorar informações sobre pesquisa e recursos captados.

“Mais do que buscar melhores posições nos rankings, nosso trabalho é assegurar que a dimensão, a qualidade e o impacto das atividades desenvolvidas pela USP estejam adequadamente representados pelos dados que fornecemos”, disse Renata.

No Academic Ranking of World Universities (ARWU), elaborado pela Shanghai Ranking Consultancy, a instituição ficou na faixa entre a 101ª e a 150ª colocação e também foi a universidade ibero-americana mais bem posicionada.

Já no THE by Subject, ranking da Times Higher Education por área do conhecimento, a USP foi a universidade brasileira mais bem classificada nas 11 áreas avaliadas. Em quatro delas, apareceu entre as cem melhores do mundo: Direito, na 52ª posição; Educação, na 61ª; Medicina e Saúde, na 81ª; e Artes e Humanidades, na 96ª.

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