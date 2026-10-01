USP mantém 2º lugar entre melhores universidades da América Latina, aponta ranking
Universidade de São Paulo ficou atrás apenas da Católica do Chile; Brasil tem quatro instituições no top 10 e 12 entre as 50 melhores da região
A Universidade de São Paulo (USP) manteve a segunda posição entre as melhores universidades da América Latina no ranking da QS Quacquarelli Symonds divulgado nesta quinta-feira (1º).
A instituição brasileira ficou atrás apenas da Pontifícia Universidad Católica de Chile, que permaneceu no primeiro lugar.
Com isso, o Brasil é o país com maior número de universidades entre as dez primeiras colocadas. Confira abaixo quais são elas.
A USP alcançou a pontuação máxima em cinco dos oito indicadores avaliados pelo raking. São eles: reputação acadêmica, reputação junto a empregadores, rede internacional de pesquisa, publicações por docentes e impacto na web.
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Além dela, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aparece em terceiro lugar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em quinto, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em sexto.
Nesta 16ª edição, a QS avaliou 517 instituições de 27 países da América Latina. O Brasil lidera em número de universidades classificadas, com 137, à frente da Colômbia, com 70, e do México, com 69.
O país também reúne 12 instituições entre as 50 melhores da região. O desempenho, porém, é desigual. Das 137 instituições brasileiras classificadas, 50 perderam posições em relação à edição anterior, enquanto 24 avançaram.
De acordo com a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida), Renata Eloah de Lucena Ferretti-Rebustini, a universidade paulista reforçou seu potencial de contribuição para o desenvolvimento da região.
“A permanência da USP na segunda posição no QS América Latina reforça seu lugar de destaque entre as universidades com melhor desempenho na região. Alcançar a pontuação máxima em cinco dos oito indicadores avaliados é um motivo de grande satisfação, uma conquista que resulta do trabalho de toda a comunidade da USP e merece ser celebrada”, explica.
Ranking das 10 melhores
Veja abaixo as 10 melhores universidades da América Latina, de acordo com a QS Quacquarelli Symonds:
- Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)
- Universidade de São Paulo
- Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
- Tecnológico de Monterrey
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
- Unesp
- Universidad de Chile
- Universidad de los Andes
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Universidade de Buenos Aires (UBA)
Outros rankings
O resultado ocorre dois dias depois de a USP alcançar sua melhor colocação no THE World University Ranking, da consultoria britânica Times Higher Education. Divulgado em 29 de setembro, o levantamento colocou a USP na 141ª posição mundial — a primeira vez que a instituição entrou no grupo das 150 melhores.
No ano passado, a universidade estava na faixa entre a 201ª e a 250ª colocação.
O ranking da THE avaliou 2.297 instituições de ensino superior de 118 países. A classificação considera 18 indicadores, divididos em cinco áreas: ensino, ambiente de pesquisa, qualidade da pesquisa, indústria e internacionalização.
A universidade paulista também foi a universidade ibero-americana mais bem posicionada no ranking. Entre as brasileiras, a Unicamp ficou na faixa entre 326ª e 350ª posição; a UFRJ, entre 601ª e 650ª; e a Unesp, entre 651ª e 700ª. Ao todo, 58 instituições do país foram classificadas.
Para o reitor da USP, Aluisio Segurado, o resultado reflete o trabalho realizado pela comunidade universitária. “O desempenho da USP é resultado do trabalho coletivo de excelência de seus estudantes, servidores e docentes. Nossa comunidade está de parabéns”, afirmou.
Segundo Renata Eloah de Lucena Ferretti-Rebustini, coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida), a instituição tem trabalhado para aprimorar informações sobre pesquisa e recursos captados.
“Mais do que buscar melhores posições nos rankings, nosso trabalho é assegurar que a dimensão, a qualidade e o impacto das atividades desenvolvidas pela USP estejam adequadamente representados pelos dados que fornecemos”, disse Renata.
No Academic Ranking of World Universities (ARWU), elaborado pela Shanghai Ranking Consultancy, a instituição ficou na faixa entre a 101ª e a 150ª colocação e também foi a universidade ibero-americana mais bem posicionada.
Já no THE by Subject, ranking da Times Higher Education por área do conhecimento, a USP foi a universidade brasileira mais bem classificada nas 11 áreas avaliadas. Em quatro delas, apareceu entre as cem melhores do mundo: Direito, na 52ª posição; Educação, na 61ª; Medicina e Saúde, na 81ª; e Artes e Humanidades, na 96ª.