USP oferece curso gratuito de programação com inscrições até este domingo (24); saiba mais

A Universidade de São Paulo (USP) abriu as inscrições, até o próximo domingo (24), para o curso gratuito "Meninas Programadoras: introdução à programação com Python para alunas do ensino médio ou concluintes". A ação está voltada para pessoas que se identificam com o gênero feminino ou não-binário, com aulas online, entre 30 de março e27 de abril, das 14h às 17h.

Para participar, é preciso apenas possuir um computador com acesso à internet. O curso acontece por meio do Google Classroom e do Google Meet, além de empregar plataformas específicas de programação.

Todas que participarem de, pelo menos, 75% das atividades propostas, devem receber um certificado de conclusão da USP. A iniciativa, que já está na 25ª turma, é oferecida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), e se destina, prioritariamente, para alunas do ensino médio.

A iniciativa foi criada pela professora Maria da Graça Campos Pimentel, que ministra as aulas e oferece suporte às participantes. O processo acontece juntamente com uma equipe de bolsistas, tutores e tutoras voluntárias, por meio de plantões de dúvidas. Segundo a professora, mais de 1.000 alunas do Brasil e do exterior já concluíram o curso de introdução à programação.

Para se inscrever ou obter mais informações sobre o curso, basta acessar o site oficial da plataforma. No momento da inscrição, é preciso fazer cadastro no Sistema Apolo da USP. Neste momento, a instituição alerta que é muito importante preencher o e-mail corretamente, pois esse deve ser o principal meio de comunicação de notificações relevantes, como dúvidas para enviar a documentação para concluir a inscrição, o resultado da seleção e como acompanhar as aulas.

