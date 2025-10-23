A- A+

segurança online Usuários do Tinder nos EUA terão de enviar vídeo selfie para confirmar identidade Medida divulgada recentemente visa reduzir contas falsas, bots e aumentar a segurança da plataforma de encontros online

O Tinder anunciou a implementação gradual de um sistema de verificação facial, conhecido como Face Check, para novos usuários nos Estados Unidos. A medida exige que os cadastrantes enviem um vídeo selfie, que será comparado às fotos do perfil, com o objetivo de confirmar a identidade e limitar a presença de contas falsas e bots, informou o Match Group, empresa responsável pelo aplicativo.

Usuários aprovados na verificação receberão um selo de “Foto Verificada”, visível para outros membros. O sistema também impede a criação de múltiplas contas com o mesmo rosto, oferecendo uma camada adicional de proteção contra fraudes digitais.

Desde junho, o Face Check está disponível na Califórnia, além de países como Colômbia, Canadá, Austrália, Índia e algumas nações do Sudeste Asiático. Nos próximos meses, a função será expandida para outros estados norte-americanos e, até 2026, chegará a outros aplicativos de namoro da empresa.

O CEO do Match Group, Spencer Rascoff, destacou a eficácia do método: “Testamos exaustivamente o Face Check e estamos confiantes em seus efeitos positivos no ecossistema do Tinder”, afirmou. A companhia garante que os vídeos enviados são excluídos após a análise, mantendo apenas dados criptografados irreversíveis para validação futura e prevenção de fraudes.

De acordo com o Infobae, resultados preliminares indicam que a combinação do Face Check com outras ferramentas de segurança reduziu em 60% a exposição a potenciais golpistas e em 40% os relatos de usuários sobre experiências negativas. A medida surge em um momento de queda de 7% no número de assinantes pagantes no segundo trimestre de 2025, segundo o Tinder.

A iniciativa acompanha tendências do setor, com concorrentes como a Bumble adotando selfies em poses específicas e a Meta utilizando reconhecimento facial para recuperar contas comprometidas. Em abril, a empresa também anunciou parceria com a startup Tools for Humanity para testar dispositivos de reconhecimento ocular em verificação de idade no Japão, reforçando o foco na confiança do ecossistema em detrimento do crescimento imediato.

Por enquanto, para o Brasil ainda não há previsão de quando a verificação chegará.

