A- A+

POLÍCIA CIVIL Usuários reclamam de dificuldades para agendar emissão de Carteira de Identidade Nacional Em Pernambuco, alta procura pelo documento supera a quatidade de vagas disponibilizadas

Substituir ou emitir um novo documento pode ser uma dor de cabeça e, quando a demanda que o estado enfrenta é alta, pode se tornar um processo lento e burocrático. Só neste primeiro semestre, aproximadamente 821 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN) foram emitidas em Pernambuco.

Esse dado da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio do Instituto Tavares Buril (IITB), equivale a cerca de um documento emitido para cada 12 habitantes do estado, indicando uma procura elevada pela CIN.

Gustavo Henrique é estudante de Design e mora no Recife. Ele perdeu a carteira de identidade no Carnaval e, a partir daí, enfrentou dois meses de procura por um agendamento na plataforma oficial do Estado. “Foi um pouco desesperador no meu caso, porque eu estava em processo de reintegração na Federal e eu precisava da minha carteira de identidade para esse processo e eu simplesmente não conseguia agendar”, conta ele.

Com o tempo correndo para se restabelecer na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o estudante encontrou o cenário do qual muitos usuários se queixam. “Simplesmente não existe a possibilidade de você entrar no site de agendamento do PE Cidadão e ter horário disponível. Tipo assim, fica tudo indisponível, como se eles não estivessem funcionando. Só que, se você for lá, eles estão abertos”, relata.

A solução chegou nos últimos momentos. Ele conseguiu uma versão digital da CIN que permitiu cumprir o prazo da universidade. “Mas, ainda assim, a física não saiu a tempo. Foi muito complicado”, finaliza.

Vagas periódicas?

Procurada pela reportagem, a PCPE, por meio do Instituto Tavares Buril, afirmou que são disponibilizadas regularmente 8 mil vagas para a emissão do documento. Segundo o site expressocidadao.pe.gov.br, “novas vagas são abertas diariamente, a partir das 8h10, sempre para o 7º dia a partir da data da consulta”.

Apesar da periodicidade divulgada, o número de vagas que o IITB disponibiliza vai ao encontro da média de 4.536 carteiras emitidas por dia nos primeiros seis meses de 2026.

À espera de um agendamento

O cientista de dados Tibério Cerqueira procura substituir seu documento, que está fora da validade. Assim como Gustavo, deparou-se com ausência completa de datas disponíveis para agendamento. Cerqueira decidiu, então, abrir uma reclamação na Ouvidoria do Estado no dia 30 de maio.

“A reclamação foi enviada ao Instituto de Identificação Tavares Buril, que encaminhou a reclamação para a SDS (Secretaria de Defesa Social). Dia 7 de julho recebo outro email informando a prorrogação do prazo de resposta para a data-limite do dia 17 de julho, mas acho difícil que eu irei receber uma resposta aceitável”, revela.

Enquanto espera pela resposta dos órgãos responsáveis, Tibério segue tentando agendamento e lidando com a falta que a carteira, em dia, faz.

“Preciso emitir uma nova. A minha tirei quando era criança, em 2007, e ultimamente só uso minha CNH, mas algumas coisas específicas pedem a identidade, como na secretaria da minha faculdade para emitir diploma e quando comecei um emprego. Ambos reclamaram que a identidade era antiga”, contou.

Como obter a CIN?

Para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, o cidadão deve acessar o site pe.gov.br e selecionar a opção de via que procura, realizar o agendamento e comparecer no horário e local marcados. É necessário ter em mãos a Certidão de Nascimento ou de Casamento com averbação (atualizações como divórcio ou viuvez). A retirada, no mesmo posto do atendimento, pode ser feita em até 20 dias (para unidades do Expresso Cidadão) ou 30 dias (nos demais postos). A primeira via é gratuita.

Com a alta procura pela CIN, a PCPE reforça:

“Não há necessidade de substituição imediata do documento de identidade no modelo anterior. Conforme a legislação vigente, o RG permanece válido, em regra, até 2032, permitindo que a transição para a Carteira de Identidade Nacional ocorra de forma gradual e planejada. Nos casos de urgência devidamente comprovada, o atendimento será realizado pela unidade, observados os procedimentos adotados pelo Instituto de Identificação Tavares Buril”, enfatiza.

Veja também