Usuários relatam melhoras em Joana Bezerra, mas reclamam da lotação e condições dos ônibus

Os terminais integrados fazem parte do roteiro diário de boa parte dos usuários do transporte público da Região Metropolitana do Recife. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, mais de 1,8 milhão de passageiros utilizam, diariamente, os sistemas convencionais e complementares de transporte; desse total, mais de 80% passam pelos TIs, segundo a empresa Nova Mobi Pernambuco, responsável pela gestão desses equipamentos. A Folha de Pernambuco inicia uma série de reportagens sobre o estado dos principais terminais integrados da RMR; os textos são resultado de visitas realizadas pela reportagem aos TIs.



O raio x começa pelo Terminal Integrado Joana Bezerra, localizado na Região Central do Recife e considerado um dos principais do Sistema Estrutural Integrado (SEI). Em funcionamento desde 1994, o TI Joana Bezerra recebe, diariamente, uma média de 41 mil passageiros. Atualmente, onze linhas de ônibus operam no terminal.



Na opinião dos passageiros, as condições estruturais do terminal melhoraram nos últimos anos. Para o porteiro Paulo do Monte, 60, que usa o terminal diariamente para tomar a linha Jardim Brasil/Joana Bezerra, as melhorias vão do reforço na segurança – com a presença de agentes da Polícia Militar – à sinalização.

“As instalações do terminal estão bem conservadas. Há um tempo as condições eram piores, estava tudo bagunçado e não tinha segurança, mas esses problemas parecem ter sido resolvidos. A única queixa é em relação aos horários de pico. Em alguns momentos os ônibus demoram muito e saem lotados, com filas grandes de espera”, relata o porteiro.

Desde janeiro do ano passado, a gestão do Terminal Integrado Joana Bezerra é feita pela empresa Nova Mobi Pernambuco, em parceria público-privada (PPP). O contrato, de R$ 113 milhões, compreende a administração de 26 terminais integrados e de 44 estações de BRT na Região Metropolitana do Recife pelos próximos 35 anos.



Uma das exigências do Governo de Pernambuco – ainda na gestão do ex-governador Paulo Câmara – ao estabelecer a parceria com a empresa foi a priorização de uma reforma dos terminais que abrangesse mudanças nas sinalizações, nas estruturas de iluminação e nos banheiros; tais reformas emergenciais estavam previstas no contrato de concessão, assinado no dia 14 de dezembro de 2021.



A usuária Jaqueline Lima, que trabalha em um shopping da Zona Sul do Recife, passa pelo TI Joana Bezerra todos os dias, em um trajeto que, para ela, começa em Olinda, no TI Xambá. Ela explica que percebeu melhorias no terminal. “Aqui [no TI Joana Bezerra] não tem problema. Tem policiamento todos os dias e uma boa assistência. A segurança frequentemente tira os ambulantes que atuam no terminal, o que eu discordo porque é um trabalho digno”, conta a vendedora.

Tanto para Jaqueline, que passa aproximadamente quatro horas por dia dentro do transporte coletivo, quanto para outros usuários ouvidos pela reportagem, a maior dificuldade está relacionada ao tempo de espera no terminal e às condições dos ônibus.



“Os ônibus são mal conservados. Quebram muito e circulam em pouca quantidade. Todos os dias eu venho do TI Pelópidas até Joana Bezerra em pé porque é muita gente. A quantidade de veículos que fazem essa rota é pequena em relação à demanda”, diz a vendedora Maria Aparecida Souza, 50, usuária da linha 1909 - TI Pelópidas/Joana Bezerra.



Problema semelhante é relatado pelo atendente Marcos Soares, 50. “Há situações em que nós, passageiros, viajamos enganchados nas portas. O empurra-empurra também é frequente nos ônibus”, afirma Marcos.



A estudante Marcela Eduarda, 23, que usa a linha Circular/Conde da Boa Vista, diz que os ônibus chegam com frequência, mas o problema maior é a falta de respeito às filas por parte dos usuários; para ela, essa questão poderia ser resolvida com um reforço no efetivo de orientadores e profissionais designados para a organização das filas de espera.



