Grande Recife Usuários do SUS em Paulista passa contar com tratamento de Pilates O atendimento será às quartas e sextas-feiras, das 8h às 17h.

Desde eesta quarta-feira (24), usuários do SUS no município de Paulista que realizam fisioterapia passam a contar com o tratamento de Pilates.



O serviço, o primeiro da técnica na rede pública no município, é oferecido no Centro de Terapias Integradas Maria das Neves, localizado na Rua Tchecoslováquia, 155, no bairro de Pau Amarelo.



O atendimento é às segundas e quartas-feiras, das 8h às 17h.

Para agendar o serviço, explica a prefeitura, o público precisa antes passar por uma Unidade Básica de Saúde e obter um encaminhamento.

