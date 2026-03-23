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saúde UTI do Hospital Otávio de Freitas é requalificada e inaugura 20 novos leitos Com investimento total de mais de R$ 56 milhões, hospital também deve receber uma nova emergência com 130 leitos, uma farmácia e reformas em diversos setores

O Hospital Otávio de Freitas (HOF) inaugurou, nesta segunda-feira (23), a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta requalificada. O setor, que deve receber prioritariamente pacientes com enfermidades respiratórias, recebeu 20 novos leitos, além de uma sala de isolamento para casos mais graves.

Segundo o diretor-geral do hospital, Rômulo de Aquino, essa é a maior reforma dos últimos 10 anos.

“Já entregamos diversas obras aqui, como o setor de imagem, o setor de biopsia, um equipamento de tomografia e raio X novos. É praticamente um novo hospital”, disse.

Com um investimento total de mais de R$ 56,5 milhões, o Hospital deve receber, além da UTI, uma nova farmácia, obras de recuperação estrutural na caixa de água, um bloco cirúrgico, uma central de abastecimento farmacêutico, uma emergência adulta com 130 leitos, além de ações de reforma na emergência pediátrica e a ampliação da agência de transfusão.

Para a secretária de Saúde do estado, Zilda Cavalcanti, as ações dentro do hospital já vêm sendo feitas há alguns meses, e essa é mais uma entrega realizada pelo governo estadual.

“Já foi entregue uma cozinha com refeitório qualificado, uma UTI pediátrica, a unidade de endoscopia digestiva e o centro administrativo. Isso tudo dá a sensação de que não somente a saúde vai ser melhor assistida para população, mas também para os profissionais de saúde”, comentou Zilda Cavalcanti.

Ainda nesta segunda, a governadora Raquel Lyra (PSD) também inaugurou um ônibus de coleta de sangue para a Fundação Hemope, que atendeu algumas pessoas no Hospital Otávio de Freitas nesta manhã. Ele rodará todo o estado atendendo serviços móveis de coleta e doação de sangue.

“A gente pode garantir por mês mais 800 coletas, aumentando em 10% a nossa coleta de sangue, que pode ser usado para as mais diversas áreas, como cirurgias e transfusões”, declarou a gestora estadual, que também reforçou as reformas elétricas do hospital, que passa a ter ar-condicionados, camas e equipamentos novos, além de prontuários eletrônicos em vários setores.



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