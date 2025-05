A- A+

UGANDA PARA ALEMANHA UTI improvisada: homem tem ataque cardíaco durante voo e é salvo por médico com equipamento inovador Durante o atendimento, o comandante consultou médicos em solo e cogitou alternar a rota para Tunísia

Um voo da KLM que partiu de Entebbe, em Uganda, para Amsterdã, em 29 de abril, virou cenário de pronto-socorro aéreo quando o cardiologista norte-americano Dr. TJ Trad, de Oklahoma, nos Estados Unidos, foi despertado pela tripulação: um passageiro apresentava quadro grave de dor torácica.

Ao chegar à poltrona, Trad encontrou um homem suando intensamente e com dor nível “10” numa escala de zero a dez. Temendo um infarto, o médico, que regressava de uma missão humanitária, lançou mão dos suprimentos que transportava: um eletrocardiograma de bolso, medicamentos anti-isquêmicos e um aparelho de 12 derivações.

Conhecido como KardiaMobile, o ECG portátil é do tamanho de um cartão de crédito e usa dois eletrodos metálicos para registrar em 30 segundos uma derivação única do sinal elétrico do coração quando o usuário apoia os polegares sobre ele.

O traçado é transmitido por Bluetooth para um aplicativo, que exibe o ritmo cardíaco em tempo real e armazena os registros na nuvem.

Entre as principais vantagens do aparelho estão a praticidade, a ausência de cabos ou gel condutor e a capacidade de detectar arritmias comuns, como fibrilação atrial, taquicardias e bradicardias. Sua inteligência artificial integrada analisa automaticamente o traçado e sinaliza irregularidades, ajudando no acompanhamento remoto de pacientes cardíacos, na triagem de sintomas e na tomada rápida de decisões clínicas.

"UTI" em três assentos

Para ganhar tempo, o cardiologista improvisou uma “UTI” em três assentos: deitou o passageiro, elevou as pernas com travesseiros e iniciou a monitorização. Exames rápidos afastaram hipoglicemia e tromboembolismo, e o ECG confirmou sinais de infarto.

O próximo passo foi a administração de cinco fármacos de uso padrão nesses casos. Quarenta e cinco minutos depois, a dor diminuiu e a frequência cardíaca se estabilizou.

Durante o atendimento, o comandante consultou médicos em solo e cogitou alternar a rota para Tunísia. Trad, porém, assegurou que o paciente permanecia estável e que a aterrissagem em Amsterdã era segura.

Em nota, a KLM disse à CNN que o avião pousou em segurança no Aeroporto Schiphol de Amsterdã, onde uma ambulância esperava para levar o homem a um hospital próximo. Já a esposa da vítima disse que o marido está consideravelmente bem.

