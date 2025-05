Utilização de assinatura eletrônica GOV.BR registra aumento de 92%

A- A+

A ferramenta oferecida pela plataforma do Governo Federal para assinatura digital de documentos apresentou um crescimento de 92% neste ano, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Entre janeiro e maio de 2025, o sistema registrou 75 milhões de assinaturas eletrônicas.

No mesmo período do ano passado, 39 milhões de brasileiros utilizaram o serviço para assinar documentos digitalmente pela plataforma Gov.br, o que evidencia a consolidação e expansão do uso da tecnologia.

O secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, destaca que a assinatura digital oferece mais praticidade aos usuários:

“A ferramenta permite que a pessoa assine documentos de forma simples e rápida, em qualquer lugar, seja no computador ou no celular. Isso evita deslocamentos e custos desnecessários. Essa praticidade explica um crescimento de mais de 92% na comparação com o mesmo período do ano passado.”

Além da praticidade, o secretário ressalta a segurança do sistema, que confere validade jurídica aos documentos assinados, conforme a legislação brasileira:

“Isso significa que ela é absolutamente segura. A assinatura associa o signatário de maneira individual, e qualquer modificação feita no documento digital é detectada.”

Para utilizar a assinatura eletrônica, é necessário ter uma conta nível Prata ou Ouro na plataforma GOV.BR. O nível Prata pode ser obtido através de reconhecimento facial, validação via internet banking ou validação de dados com usuário e senha do SIGEPE, no caso de servidores públicos federais.

Para saber como aderir à assinatura digital, acesse.

