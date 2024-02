A- A+

Tumulto Vaca invade bloco de carnaval no Rio Grande do Norte e deixa pessoas feridas Tumulto aconteceu na cidade de Pendências, no interior potiguar

Em um caso inusitado, uma vaca invadiu um bloco de carnaval que acontecia na cidade de Pendências, interior do Rio Grande do Norte, neste domingo (11), e deixou três pessoas feridas. As imagens desse momento peculiar se espalharam pelas redes sociais.

A Banda Grafith fazia um "arrastão" nas ruas da cidade sobre um trio elétrico no momento em que o animal, assustado, atingiu os foliões. De acordo com a prefeitura, a vaca ainda colidiu com dois carros.

"As pessoas foram encaminhadas para o hospital e prontamente foram atendidas", informou a prefeitura. Segundo a gestão municipal, as vítimas tiveram ferimentos leves.

A Secretaria de Comunicação Social de Pendências informou nesta segunda (12) que com o apoio da polícia, o animal foi retirado da avenida, sem se ferir ou machucar mais ninguém e que, até então, não conseguiram identificar o proprietário do animal.

Ainda de acordo com a prefeitura, o fato surpreendeu a organização do evento, porque a avenida onde ocorre o "arrastão" é selada com guarda-corpo e uma equipe de monitoramento. Uma equipe foi enviada ao local para fazer uma vistoria e evitar que outro caso do mesmo tipo volte acontecer.

"Reiteramos aos foliões que tomaremos todas as medidas cabíveis para garantir mais segurança durante os festejos carnavalescos", informou a prefeitura.

O município usa um espaço em um parque de vaquejadas para apreensão de animais recolhidos nas ruas.



