Vacas leiteiras são diagnosticadas com gripe aviária nos Estados Unidos, diz revista

A- A+

Em meio ao aumento de casos da gripe aviária (H5N1) no mundo, a doença parece ter contaminado vacas leiteiras do Texas, Kansas e Novo México, nos Estados Unidos. A informação foi relatada aos órgãos competentes nesta segunda-feira, e é a primeira vez que o subtipo viral é documentado em gado. De acordo com a revista Science, cientistas avaliam e presumem que esta é a mesma cepa da gripe que matou milhões de aves pela doença.

Segundo a publicação, as infecções no gado causaram estragos no leite e situações limítrofes, principalmente para animais mais velhos. É avaliada também que a contaminação pode ter ocorrido após o aparecimento de aves mortas em algumas fazendas e, apesar de ser uma situação atípica e alarmante, as autoridades de saúde pública descartam riscos graves para seres humanos.

O diagnóstico foi feito através de amostras de leite não-pasteurizado e por coleta de material da garganta, nariz e focinho das vacas, informou a Comissão de Saúde Animal do Texas, nessa terça-feira (26).

Há cerca de três semanas, os animais passaram a apresentar sintomas semelhantes a um resfriado, com danos na produção de leite e diminuição no apetite e letargia. De acordo com a Comissão, os testes tiveram resultado positivo em fazendas no Texas e no Kansas para gripe aviária, no entanto, as vacas do Novo México ainda serão testadas. A cepa da H5N1 é conhecida por causar surtos em aves selvagens e domésticas, além de ocasionalmente também infectar pessoas.

Em entrevista para a Science, o epidemiologista do Departamento Médico da Universidade do Texas, Gregory Gray classifica a contaminação entre os animais como 'preocupante', visto que pode ter se dado através de mutações no vírus. No entanto, de acordo com os Laboratórios Nacionais de Serviços Veterinários dos EUA, estudos preliminares nos animais afetados apontam que não é o caso.

Ao contrário do que ocorre em casos de gripe aviária em pássaros, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) não exige o abate de rebanho bovino mediante à infecção. Conforme relatam as autoridades, a pasteurização seria capaz de matar o vírus no leite produzido por esses animais.

O USDA ainda afirmou em comunicado à Science que “os testes no Texas mostram consistência com a cepa observada em aves selvagens” e que os cientistas federais e estaduais tentam concluir os testes genéticos.

Veja também

vacina Dengue: Ministério da Saúde vai redistribuir a outras cidades doses com prazo de vencimento em abril