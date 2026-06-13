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SAÚDE Vacas x plantas: qual leite oferece os melhores benefícios para a saúde? Estudo realizado por pesquisadores da Universidade Edith Cowan trouxe novas informações ao crescente debate

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Edith Cowan trouxe novas informações ao crescente debate entre o leite de vaca e as alternativas vegetais. Segundo os resultados, publicados na revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, o leite de vaca leva vantagem sobre as alternativas vegetais em termos de resistência óssea e absorção de nutrientes.

"O leite é mais do que apenas cálcio, proteína e gordura — é um alimento completo e complexo, e a forma como seus nutrientes estão combinados é mais importante do que se pensava inicialmente", disse a professora associada Therese O'Sullivan.

Segundo os pesquisadores, o leite contém mais de 100 nutrientes e substâncias bioativas organizadas em uma estrutura física única. Essa estrutura influencia a forma como os nutrientes são digeridos e absorvidos, como o açúcar no sangue reage após uma refeição, como as gorduras afetam o colesterol e como o microbioma intestinal responde.

Embora as bebidas à base de plantas estejam se tornando cada vez mais populares, elas não apresentam consistentemente a mesma qualidade nutricional ou os mesmos benefícios para a saúde associados ao leite de vaca.

Segundo o estudo, o consumo regular de leite está associado a ossos mais fortes e menor risco de fraturas, com algumas evidências apontando para uma redução de até 43% entre pessoas que bebem de uma a duas xícaras por dia.

Em contrapartida, os suplementos de cálcio, frequentemente utilizados como substitutos, apresentaram resultados mistos e, em alguns casos, foram associados a um maior risco de doenças cardíacas, particularmente entre mulheres idosas.

"O leite fornece um conjunto natural de nutrientes que atuam em conjunto. A forma como todos os componentes do leite interagem é o que parece estar relacionado a muitos de seus benefícios para a saúde", disse O'Sullivan.

A pesquisadora cita como exemplo o cálcio, presente no leite e que está combinado com proteínas, fósforo e outros componentes que ajudam o corpo a absorvê-lo e utilizá-lo de forma eficiente.

“Isso é algo que bebidas e suplementos à base de plantas não conseguem replicar completamente”, afirma.

A pesquisa destaca que os nutrientes adicionados a muitos leites vegetais, como o de soja, amêndoa, aveia e arroz, podem não ser tão facilmente absorvidos. Em muitos casos, esses produtos também contêm açúcares, óleos ou estabilizantes adicionados para melhorar o sabor e a textura.

O estudo destaca ainda o aumento da preocupação em torno da crescente tendência de substituir laticínios por alternativas à base de plantas para crianças.

"Para alguns grupos, especialmente crianças, a omissão de laticínios sem um planejamento cuidadoso pode levar a carências nutricionais, particularmente de proteínas, cálcio, iodo e vitamina B12, necessários para o crescimento e desenvolvimento. Essas deficiências podem deixar as crianças vulneráveis a condições como desnutrição proteico-energética, raquitismo, escorbuto, bócio e atrasos no desenvolvimento”, afirma Analise Nicholl, nutricionista do Instituto de Pesquisa em Medicina do Exercício.

A pesquisa apoia uma abordagem nutricional que prioriza os alimentos, em que alimentos integrais, como o leite, são priorizados em relação a suplementos e alternativas altamente processadas.

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