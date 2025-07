A- A+

SAÚDE Vacina ACWY: Pernambuco amplia imunização contra meningite bacteriana em crianças Crianças de doze meses passam a receber dose de reforço com a vacina meningocócica ACWY no estado, a partir de recomendação do Ministério da Saúde

Pernambuco passou a adotar a vacina meningocócica ACWY como aplicação de reforço para crianças de 12 meses de idade. O imunizante substitui a dose de reforço com a vacina meningocócica C (conjugada).

Essa mudança segue recomendação do Ministério da Saúde formalizada no último dia 1º de julho. A vacina já está disponível em postos e salas de vacinação no estado.

O imunizante visa à proteção da população contra as meningites e infecções generalizadas, as doenças meningocócicas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y.

As vacinas conjugadas meningocócicas C e ACWY foram implementadas no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para crianças e adolescentes em 2010 e 2020.

A partir da adoção dessa nova estratégia, o esquema primário de vacinação passa a ser composto por duas doses da vacina meningocócica C (conjugada) e uma dose de reforço aos 12 meses de idade.

O Ministério da Saúde reforça que aquelas crianças que perderam a oportunidade de receber o reforço aos 12 meses poderão recebê-lo até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

A superintendente de Imunização do estado, Magda Costa, destacou a decisão do Ministério da Saúde em relação à vacinação contra a meningite.

“No Sistema Único de Saúde (SUS), contamos com cinco imunizantes com composição contra bactérias causadoras de diferentes tipos de meningite: BCG, Pentavalente, Pneumocócica, Meningocócica C e ACWY. Desde de 1º de julho, foi incorporado o reforço com a vacina ACWY aos 12 meses de idade, garantindo uma proteção ampliada para as crianças contra a doença”, explicou.

“Convidamos os pais e responsáveis a levarem suas crianças às unidades de saúde para garantir essa proteção fundamental", completou a superintendente, ao reforçar a importância da adesão à vacina.

