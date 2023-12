A- A+

VACINAÇÃO Vacina contra Covid-19 é incluída no calendário infantil; saiba onde tomar no Recife Para crianças com idades entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, será seguido um esquema específico com a vacina Pfizer, que é aprovada para essa faixa etária

Com a inclusão das vacinas contra a Covid-19 ao Calendário Nacional de Vacinação Infantil a partir da próxima segunda-feira (1º), o Recife disponibiliza o imunizante em 170 salas de imunização e nos principais shoppings da cidade.

O calendário prevê a imunização de crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A decisão do Ministério da Saúde tem como base as estatísticas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) por Covid-19 em crianças menores de 5 anos.

Com a inclusão, a vacina da Covid-19 passa a fazer parte da Caderneta da Criança, documento que comprova a situação vacinal. O cartão pode ser cobrado pelas redes de ensino durante a matrícula dos alunos ou na procura dos serviços de assistência social.

O esquema de vacinação, elaborado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), segue as diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e foi aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Este ano, a maior frequência de casos e mortes pela doença na capital pernambucana foram entre idosos com 80 anos ou mais e crianças menores de 1 ano. Mais de 18% de todos os casos de Srag foram registrados entre crianças de 0 a 9 anos.

“A incorporação das vacinas contra a Covid-19 no calendário nacional representa um avanço significativo na proteção da saúde das crianças do Recife. Com embasamento técnico-científico e respaldo de órgãos reguladores, essa medida contribuirá para mitigar os impactos da pandemia nesse grupo vulnerável, reforçando o compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população mais jovem”, afirma a gerente do Programa de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.

A vacinação seguirá um esquema específico de três doses com a vacina Pfizer, a aprovada para essa faixa etária. Com intervalo de quatro semanas da primeira para a segunda dose e oito semanas da segunda para a terceira dose.

No Recife, o público total infantil de 6 meses a 5 anos é de 115.985. Destes, 103.651 estão aptas a realizar a vacina Pfizer Baby.

Salas de Vacinação

No Recife, o imunizante está disponível em 170 salas de vacinação, de segunda a sexta, das 8h às 17h; de domingo a domingo nos principais shoppings da cidade: Tacaruna, em Santo Amaro, RioMar, no Pina, Recife, em Boa Viagem, e Boa Vista, no Centro, onde funcionam das 9h às 19h, de segunda a sábado, e aos domingos, abertura de acordo com o horário dos shoppings, mas fecham às 19h.

Além do Centro de Saúde Ermírio de Moraes, em Casa Forte, na Zona Norte, que funciona todos os dias, das 8h às 18h. A Sesau ainda realiza, nos finais de semana, mutirões em cerca de 30 locais itinerantes, como escolas, praças, igrejas, mercados e associações de moradores, para ficar ainda mais próximo da comunidade e facilitar o acesso à imunização.

Em todos os locais não há necessidade de agendamento e a listagem completa pode ser conferida no portal Minha Vacina.



Veja também

DIETA Retrospectiva 2023: as 4 dietas seguidas pelos famosos ao longo do ano