SAÚDE Vacina contra Doença Chagas está em etapa de finalização para ser testada em humanos De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença chega a matar mais de 12.000 pessoas anualmente

O consórcio internacional de cientistas Cruzivax anunciou que a vacina contra a Doença Chagas está em etapa de finalização no desenvolvimento, e brevemente, será testada em humanos. O problema, transmitido pela picada de um barbeiro, é endêmica em 21 países, como Bolívia, Brasil, Argentina, México e Colômbia.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença chega a matar mais de 12.000 pessoas anualmente no mundo, especialmente na América Latina.

“Esperamos desenvolver uma estratégia de vacinação profilática e terapêutica que seja eficaz na proteção contra a infecção ou na melhoria da evolução e do prognóstico dos indivíduos com Doença de Chagas”, explica o pesquisador da Universidade de Buenos Aires, Emilio Malchiodi.

Vacina Cruzivax

A vacina Cruzivax poderá ser utilizada de forma terapêutica, para pessoas infectadas pelo protozoário da doença. O objetivo é alcançar de forma positiva uma resposta imunológica, e assim ficarem protegidas da infecção do inseto. A medicação pode ser associada ao remédio benzonidazol.

“Aproveitamos o sistema imunológico na mucosa nasal, que pode gerar uma resposta importante que depois se torna sistêmica. Ou seja, os anticorpos aparecem no nariz e depois na corrente sanguínea. É o que se chama de recirculação de linfócitos entre todas as mucosas”, diz o cientista argentino.

Ainda em etapa de desenvolvimento, a Cruzivax foi produzida com porções de três proteínas do T. cruzi. Testes do medicamento já foram realizados em ratos, cães e primatas não humanos, segundo o consórcio.

Cientistas analisaram também, a segurança, a toxicidade e a formulação da vacina. Os resultados das análises serão apresentados às entidades reguladoras, para buscar autorização do estudo da fase I.

A Doença de Chagas

A transmissão acontece quando o barbeiro pica a vítima e, defeca no local da picada, enquanto o inseto suga o sangue. Ao coçar, a pessoa facilita a entrada do parasita Trypanosoma cruzi.

A transmissão de pessoa para pessoa é por meio de transfusões de sangue, transplantes de órgãos ou da mãe para o feto. Outra forma de infecção, seria o consumo de alimentos ou bebidas infectados pelas fezes do inseto.

Mesmo a doença sendo considerada totalmente curável, quando é tratada pelos medicamentos das fases iniciais, ela é ignorada nos primeiros dois a três meses, pelo simples fato de ser assintomática. Ao mesmo tempo, os medicamentos usados no tratamento podem causar efeitos colaterais significativos nos pacientes contaminado pela Chagas.

