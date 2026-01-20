A- A+

estudo Vacina contra herpes-zóster é associada a envelhecimento biológico mais lento entre idosos Trabalho foi publicado na revista científica Journals of Gerontology

Pesquisadores descobriram que a vacina contra a herpes-zóster possui um efeito para além da proteção contra a doença: ela também pode contribuir para um envelhecimento biológico mais lento em adultos mais velhos.

A herpes-zóster é causada pelo vírus Varicella-zoster — o mesmo causador da varicela (ou catapora), que permanece silencioso no corpo até uma possível reativação, mais precisamente em gânglios localizados nos nervos espinhais e cranianos. Ele pode permanecer ali pelo resto da vida, ou pode ser ativado.

Na maioria das vezes, por conta da baixa imunidade corporal. O que pode ser consequência de estresse, infecções virais, idade avançada, doenças crônicas, como diabetes, e o uso de determinados remédios, como os quimioterápicos, corticoides e imunossupressores.

Embora as vacinas sejam projetadas para proteger contra infecções agudas, pesquisas recentes destacaram uma possível ligação entre vacinas para adultos, incluindo as contra herpes-zóster e gripe, e menores riscos de demência e outros distúrbios neurodegenerativos, como indica a professora associada de pesquisa em gerontologia Jung Ki Kim, primeira autora do estudo.

O novo estudo, publicado na revista científica Journals of Gerontology, mediu sete aspectos do envelhecimento biológico:

imunidade inata (as defesas gerais do corpo contra infecções);

imunidade adaptativa (respostas a patógenos específicos após exposição ou vacinação);

hemodinâmica cardiovascular (fluxo sanguíneo);

neurodegeneração;

envelhecimento epigenético (alterações na forma como os genes são "desligados" ou "ligados"); e

envelhecimento transcriptômico (alterações na forma como os genes são transcritos em RNA usado para criar proteínas).

Como resultado, em média, os indivíduos vacinados apresentaram níveis de inflamação significativamente menores, envelhecimento epigenético e transcriptômico mais lento e menores índices compostos de envelhecimento biológico.

"Ao ajudar a reduzir essa inflamação de fundo — possivelmente prevenindo a reativação do vírus que causa o herpes-zóster —, a vacina pode desempenhar um papel importante no apoio a um envelhecimento mais saudável", explica Kim.

A equipe também utilizou as medidas coletivamente para registrar uma pontuação composta de envelhecimento biológico.

Esses benefícios potenciais também podem ser persistentes. Ao analisar como o tempo decorrido desde a vacinação afetou os resultados, a equipe de pesquisadores descobriu que os participantes que receberam a vacina quatro anos ou mais antes de fornecerem a amostra de sangue ainda apresentavam, em média, um envelhecimento epigenético, transcriptômico e biológico geral mais lento em comparação com os participantes não vacinados.

"Este estudo se soma às evidências emergentes de que as vacinas podem desempenhar um papel na promoção do envelhecimento saudável, modulando sistemas biológicos além da prevenção de infecções", afirma Kim.

