SAÚDE Vacina contra HPV: Pernambuco amplia imunização de adolescentes de 15 a 19 anos Segundo SES-PE, 300 mil adolescentes de 15 a 19 anos no estado estão aptos a receber o imunizante

Pernambuco intensificou a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) para adolescentes de 15 a 19 anos.

O Ministério da Saúde anunciou, em setembro, a ampliação da imunização nessa faixa etária, que, pela primeira vez, passa a receber o imunizante pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo do ministério com a ampliação é alcançar em todo o país cerca de 7 milhões de jovens que perderam a imunização na idade recomendada, que é 9 a 14 anos. Em Pernambuco, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), cerca de 300 mil pessoas estão aptas a receber a vacina nessa faixa etária.

Atualmente, ainda de acordo com a SES-PE, a cobertura vacinal é de 72% entre as meninas e de 59% entre os meninos. A meta, no entanto, é de 90% em cada gênero.

Para reforçar a campanha, o Ministério da Saúde enviou recentemente ao estado 50 mil doses adicionais. O imunizante deverá ser aplicado no público de 15 a 19 anos até dezembro de 2025, em todos os municípios pernambucanos.

A infecção por HPV é considerada a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo e responsável por provocar desde lesões benignas até tumores malignos, como os de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) em Pernambuco, Magda Costa, explica que a estratégia foca o resgate da cobertura vacinal em crianças e adolescentes que não foram vacinados durante a pandemia de Covid-19.

"Durante a pandemia, muitas crianças de 9 a 14 anos, que fazem parte do calendário de rotina, deixaram de receber a vacina contra o HPV. Esse cenário se agravou com a hesitação vacinal. Agora o resgate acontece principalmente no contexto escolar, por meio do qual conseguimos captar tanto o público da faixa etária de 9 a 15 anos quanto os adolescentes de 15 a 19 anos. Nosso objetivo é reforçar a prevenção, já que a vacina protege contra os principais tipos de câncer relacionados ao vírus", destacou.

Para reforçar a vacinação, a SES-PE, em parceria com a Secretaria de Educação, realiza mensalmente campanhas de imunização em escolas para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes.

Em 2025, até agora, segundo os dados mais recentes da Secretaria de Saúde, já foram aplicadas 6.183 doses contra o HPV no ambiente escolar. Nos anos anteriores, os números registrados foram de 12.371 em 2024 e 15.736 em 2023.

Esquema vacinal

Desde 2024, o Brasil passou a adotar a dose única da vacina contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o modelo anterior de duas aplicações e simplificando o acesso à imunização. A medida segue recomendações internacionais e reforça o compromisso do país de eliminar o câncer de colo do útero até 2030.

Já para pessoas imunocomprometidas, como as que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados, o esquema permanece em três doses. A mesma regra também vale para usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.

