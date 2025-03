Vacina contra o HPV: SES orienta intensificação em municípios de Pernambuco; saiba onde se imunizar

A- A+

Entrou em vigor na última segunda-feira (24) e segue até 21 de junho uma campanha de intensificação da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) em Pernambuco. A mobilização de reforço na imunização é voltada para ampliar a cobertura entre jovens de 15 a 19 anos.

A vacina protege contra o câncer de colo do útero e outras doenças causadas pelo HPV.

Nove municípios do Estado foram selecionados para prioridade por conta das altas taxas do público sem a proteção contra o HPV: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Olinda, Petrolina, São Lourenço da Mata e Recife.

Todos os outros municípios do Estado, posteriormente, serão contemplados de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

De acordo com a SES-PE, a estratégia prevê a realização de ações de microplanejamento, com a mobilização de estados e municípios para levar a vacina a pontos estratégicos, como escolas e faculdades, além das salas de vacinação convencionais.



Cada município deverá elaborar seu próprio plano de ação, com base nos dados locais, para garantir que a vacina chegue ao maior número possível de adolescentes.

"Apesar da estratégia lançada pelo Ministério da Saúde, a vacina da HPV segue sendo ofertada em salas de vacinação de todo o estado conforme a indicação da faixa etária de 9 a 14 anos", reforçou a Secretaria de Saúde.

Confira as estratégias de imunização contra HPV nos municípios de Pernambuco

Recife

No Recife, a vacina contra o HPV está disponível em 170 salas de vacinação e nos Centros de Vacinação dos shoppings RioMar, Recife e Boa Vista — a lista completa de endereços pode ser consultada neste link.

Pessoas de 9 a 19 anos podem se vacinar na rede da capital pernambucana com uma dose. Já pessoas com condições específicas, como HIV/Aids, transplantados e imunossuprimidos, recebem três doses.

Vítimas de violência sexual tomam duas doses, se tiverem entre 9 e 14 anos, e três doses se tiverem entre 15 e 45 anos.

Para se vacinar, basta levar um documento com foto, CPF, e cartão de vacina - este último, se não tiver, será entregue um novo.

Olinda

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a vacinação contra o HPV está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município, das 8h às 16h, e no Shopping Patteo Olinda, das 9h às 16h. No total, são 60 pontos de imunização acessíveis ao público-alvo.

A prefeitura promove no sábado (29), o Dia D da vacinação contra o HPV com foco em jovens de 15 a 19 anos ainda não imunizados.

A mobilização será no Shopping Patteo, das 9h às 16h. A vacinação será realizada por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento.

Para se imunizar, basta apresentar um documento de identificação e o cartão de vacinação.



Jaboatão dos Guararapes

Em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, a vacinação contra o HPV segue em todas as unidades de saúde do município, por demanda espontânea (sem necessidade de agendamento). As unidades de saúde funcionam das 7h às 16h. No dia da vacinação, a pessoa deve levar cartão SUS ou CPF e o cartão vacinal.



Serão vacinadas também pessoas dos 9 aos 45 anos com condições de saúde específicas, tais como HIV, transplantados e imunossuprimidos; usuários de Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), dos 15 aos 45 anos, e vítimas de violência sexual, na faixa etária dos 9 aos 45 anos.

Petrolina

Em Petrolina, no Sertão do Estado, o imunizante contra o HPV está disponível em todas as 57 Unidades Básicas de Saúde do município.



Para receber a vacina, os jovens devem apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação. É necessário que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.



O atendimento na zona urbana será das 8h às 11h45 e das 14h às 16h45, enquanto na zona rural ocorrerá das 8h às 12h45.

Caruaru

Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, haverá uma ação especial no sábado (29) para intensificar a vacinação contra o HPV.

Adolescentes de 9 a 19 anos poderão se vacinar em pontos estratégicos da cidade: Marco Zero (8h às 13h30), Bonanza - Av. Portugal (8h às 16h); e Unicompras (8h às 16h).

São Lourenço da Mata

Na cidade de São Lourenço da Mata, na RMR, o imunizante contra o HPV pode ser recebido em todas as unidades de saúde e nas escolas, de acordo com cronograma estabelecido pela prefeitura. É preciso estar com cartão de vacina do SUS ou CPF no ato da imunização.

