Vacina da Covid: 74% das crianças menores de 5 anos continuam sem nenhuma dose

Cerca de 9,6 milhões de crianças brasileiras entre 6 meses e 4 anos continuam sem tomar sequer a primeira dose do esquema vacinal contra Covid-19. O número representa 74% da população estimada para esta faixa etária no país, de 13,1 milhões.

Segundo os dados do vacinômetro da Covid-19 do Ministério da Saúde, atualizado diariamente, 3.4 milhões de crianças menores de 5 anos tomaram a primeira dose das vacinas contra o vírus, disponíveis para a faixa etária desde o final de 2022.

De acordo com o painel, o número de crianças com o esquema vacinal completo — ou seja, com as três doses — é ainda menor, 585 mil, e representa apenas 4,4% da faixa etária. A adesão em ambos os casos é menor entre as crianças de 6 meses até 2 anos se comparado aos pequenos entre 3 e 4.

Segundo o último Boletim Epidemiológico e Covid-19 do Ministério da Saúde, 3.586 crianças menores de 5 anos foram hospitalizadas devido ao vírus de janeiro a agosto de 2023, e 93 morreram.

Na última semana, a Saúde anunciou que as vacinas contra a Covid-19 serão incluídas no Calendário Nacional de Vacinação a partir de 2024, com prioridade para menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença, como idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas e pessoas com comorbidade.

— Nós temos 42 pessoas morrendo todos os dias no Brasil, por isso, o alerta é sempre importante. A Covid-19 é uma doença de monitoramento para o Ministério da Saúde — disse a secretária nacional de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, na ocasião. Conforme dados do boletim, em agosto foram registradas 584 mortes pelo vírus no Brasil.

Crianças menores de 5 anos só foram incluídas na campanha vacinal contra a Covid no país em dezembro do ano passado, após uma consulta pública do governo para manifestações da sociedade civil sobre o assunto.

Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a vacinação infantil contra a Covid foi uma das mais impactadas pela disseminação de fake news sobre vacinas, causando hesitação dos pais em imunizar os filhos.

Contrários à inclusão da vacina da Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação, deputados críticos à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocaram a ministra da Saúde para comparecer na Câmara dos Deputados em 28 de novembro e prestar esclarecimentos sobre a nova obrigatoriedade.

