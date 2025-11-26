A- A+

dengue Vacina da Dengue: Anvisa assina termo final com o Butantan para registro do imunizante Assinatura do compromisso é a última etapa prévia para liberação

A Anvisa assina nesta quarta-feira o Termo de Compromisso com o Instituto Butantan para estudos e monitoramento da Butantan-DV, a vacina contra a dengue desenvolvida pela instituição paulista. Segundo a agência, essa é a última etapa pendente antes da concessão do registro definitivo do imunizante.

Ao GLOBO, a Anvisa ressaltou que não é possível confirmar que o registro já foi aprovado, já que a decisão ainda não ocorreu. A previsão, porém, é que a autorização saia nos próximos dias, após a formalização do compromisso — documento que estabelece obrigações técnicas que o Butantan precisa assumir para que o aval seja concedido.

O Ministério da Saúde confirmou que haverá coletiva de imprensa às 11h, em São Paulo, ao lado da Secretaria de Estado da Saúde, do próprio Butantan e da Anvisa. O encontro abordará o andamento do processo regulatório e informações sobre a futura disponibilização de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O diretor do instituto, Esper Kallas, afirmou ao Globo no início do mês que o Butantan já tem mais de 1 milhão de doses prontas da nova vacina. No entanto, contratos com o Ministério da Saúde só poderão ser firmados após o registro da Anvisa, que libera oficialmente o uso do imunizante.

— Só poderemos sentar com o Ministério da Saúde para começar a falar em contratos, volumes, distribuição, entregas (de doses) depois do licenciamento da Anvisa porque, a rigor, a gente não tem um produto antes da aprovação — explica Kallas. — O Butantan tem mais de um milhão de doses produzidas, estão passando pelas avaliações finais. E elas já devem estar disponíveis quando a Anvisa der o acordão.

Veja a nota na íntegra:

"A Anvisa vai assinar hoje com o Instituto Butantan o Termo de Compromisso para estudos e monitoramento da vacina da dengue. Essa assinatura do termo é a última etapa que faltava para o registro da vacina.

Não podemos confimar que o registro já está aprovado, pois ainda não aconteceu, mas deve vir nos próximos dias após a assintura do compromisso pelo Butantan (esse é um requisito de obrigações que o Butantan precisa assumir para que a gente dê o registro)

Haverá um anúncio às 11h em SP. O próprio Ministério da Saúde fez o aviso para imprensa".

Veja também