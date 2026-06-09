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Vacina da dengue do Butantan: o que são imunizantes de vírus "enfraquecidos" e quais são usados

Tecnologia é usada por outros antígenos como a da febre amarela e tríplice viral; nova vacina teve uso suspenso para investigação de efeitos adversos graves em três pacientes, dois morreram

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Nova vacina teve uso suspenso para investigação de efeitos adversos graves em três pacientes, dois morreramNova vacina teve uso suspenso para investigação de efeitos adversos graves em três pacientes, dois morreram - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A tecnologia de vírus atenuado, ou "enfraquecido", utilizado pela vacina do Butantan é amplamente aplicada no país em outros imunizantes disponíveis, caso da febre amarela, rotavírus e da vacina tríplice viral. Seu mecanismo permite que o organismo se "prepare' para defender-se contra doenças, mas impede que o agente infeccioso presente na vacina se multiplique de maneira descontrolada.

O novo imunizante da dengue tem sido reavaliado por autoridades de saúde após seu uso ser suspenso no país. A paralisação ocorreu diante da necessidade de compreender melhor eventos raros inesperados e incompatíveis com o estudo clínico feito para a aprovação da vacina. Ainda não se pode, contudo, confirmar que esses casos (que incluem dois óbitos) têm, de fato, relação com o novo imunizante.

Na tecnologia de vírus atenuado, o imunizante leva em sua composição o agente infeccioso de maneira "enfraquecida". Ou seja, ele é modificado para tornar-se incapaz de causar infecções. Sua presença no organismo, porém, torna-se suficiente para "treinar" o sistema imune a proteger-se do agente infeccioso a longo prazo.

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Em geral, vacinas atenuadas são seguras e promovem proteção duradoura para a infecções que são desenvolvidas. Alguns grupos, como gestantes e pessoas imunossuprimidas por tratamentos de saúde, podem ser desaconselhados a tomar vacinas do tipo. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) orienta que as gestantes procurem seus obstretas para aconselhamento antes da imunização.

O que são efeitos adversos?
Efeitos adversos de um medicamento são reações indesejadas e não intencionais que ocorrem após o uso de um fármaco nas doses normalmente recomendadas para prevenção, diagnóstico ou tratamento de uma doença. Eles podem variar de leves a graves e nem sempre acontecem com todas as pessoas.

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