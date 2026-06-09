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vacinação Vacina da dengue do Butantan: o que são imunizantes de vírus "enfraquecidos" e quais são usados Tecnologia é usada por outros antígenos como a da febre amarela e tríplice viral; nova vacina teve uso suspenso para investigação de efeitos adversos graves em três pacientes, dois morreram

A tecnologia de vírus atenuado, ou "enfraquecido", utilizado pela vacina do Butantan é amplamente aplicada no país em outros imunizantes disponíveis, caso da febre amarela, rotavírus e da vacina tríplice viral. Seu mecanismo permite que o organismo se "prepare' para defender-se contra doenças, mas impede que o agente infeccioso presente na vacina se multiplique de maneira descontrolada.

O novo imunizante da dengue tem sido reavaliado por autoridades de saúde após seu uso ser suspenso no país. A paralisação ocorreu diante da necessidade de compreender melhor eventos raros inesperados e incompatíveis com o estudo clínico feito para a aprovação da vacina. Ainda não se pode, contudo, confirmar que esses casos (que incluem dois óbitos) têm, de fato, relação com o novo imunizante.

Na tecnologia de vírus atenuado, o imunizante leva em sua composição o agente infeccioso de maneira "enfraquecida". Ou seja, ele é modificado para tornar-se incapaz de causar infecções. Sua presença no organismo, porém, torna-se suficiente para "treinar" o sistema imune a proteger-se do agente infeccioso a longo prazo.

Em geral, vacinas atenuadas são seguras e promovem proteção duradoura para a infecções que são desenvolvidas. Alguns grupos, como gestantes e pessoas imunossuprimidas por tratamentos de saúde, podem ser desaconselhados a tomar vacinas do tipo. A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) orienta que as gestantes procurem seus obstretas para aconselhamento antes da imunização.

O que são efeitos adversos?

Efeitos adversos de um medicamento são reações indesejadas e não intencionais que ocorrem após o uso de um fármaco nas doses normalmente recomendadas para prevenção, diagnóstico ou tratamento de uma doença. Eles podem variar de leves a graves e nem sempre acontecem com todas as pessoas.

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