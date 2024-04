A- A+

SAÚDE Vacina da dengue: ministério libera aplicação de doses perto de vencer para outras idades Pasta permite que estados e municípios ampliem público-alvo para pessoas de 4 a 59 anos, com preferência a crianças e adolescentes

O Ministério da Saúde liberou, nesta quarta-feira (17), a aplicação da vacina da dengue em outras idades no caso das doses que irão vencer em 30 de abril. Até então, a oferta estava restrita a adolescentes de 10 a 14 anos.

Em nova nota técnica, o ministério recomenda que estados e municípios ampliem a faixa etária do público-alvo para pessoas de 4 a 59 anos caso haja doses que vençam no final do mês.

Conforme o documento, as secretarias deverão priorizar a população entre 6 e 16 anos. Se mesmo assim houver risco de sobrarem doses, os profissionais poderão aplicar nas pessoas de 4 a 59.

Conforme o Globo mostrou no último dia 15, até a semana passada, 145 mil doses estavam próximas ao vencimento em seis estados.



A nota técnica da Câmara Técnica de Imunizações determina que a segunda dose deverá ser garantida às pessoas vacinadas nesta ampliação.

Além disso, o ministério pede que estados e municípios melhorem a comunicação para utilizar as doses remanescentes e evitar um possível desperdício.

As doses de 30 de abril integram um lote de 668 mil doses da vacina da dengue que foram doadas ao governo pela farmacêutica. Outras 5,2 milhões de doses foram compradas para 2025.

